Una Vita/ Anticipazioni puntata 9 luglio 2020: Bellita manda via Cinta?

Una Vita, anticipazioni puntata 9 luglio 2020

Le anticipazioni riguardanti la puntata della serie spagnola Una Vita in onda oggi, giovedì 9 luglio 2020, come sempre su Canale 5, ci parlano di una coppia formata da mamma e figlia destinata a vivere degli scenari vivaci e movimentati. Stiamo parlando di Bellita e Cinta. Come sappiamo la Dama del Mistero ha fatto qualche passo falso e le anticipazioni ci rivelano che questi errori la porteranno dritta in carcere, con l’accusa di truffa. Da ciò che è dato sapere la poverina non è realmente colpevole, ma sua madre Bellita rimane comunque scioccata, così tanto che deciderà di farla tornare in collegio, ma questa volta in Svizzera. In realtà Bellita sceglie un collegio diverso perché la vecchia struttura che ospitava la ragazza non vuole più saperne di lei proprio a causa dello scandalo che ha provocato. Anche il padre di Cinta, Josè, è molto sconvolto da ciò che è accaduto, ma sì mostra più disponibile ad ascoltare la figlia. Grazie al suo intervento la decisione di mandare la povera ragazza in Svizzera in collegio verrà per un attimo accantonata. Il padre infatti cercherà di convincere sua moglie a risolvere la faccenda in un altro modo ossia affidando la ragazza a una persona che possa prendersi cura di lei senza per questo dover lasciare Acacias. Dalle anticipazioni sappiamo che la persona in questione è Arantxa. probabilmente però per Bellita questa soluzione non funzionerà dal momento che secondo lei solo il collegio in Svizzera è in grado di salvare il buon nome di sua figlia. Riuscirà Josè a convincere sua moglie?

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Una Vita. Lucia ormai è morta e quindi la puntata tratterà fondamentalmente due temi. Uno naturalmente è quello di Telmo. L’uomo infatti ha presenziato alla veglia funebre della sua amata insieme a suo figlio Mateo. Dopo questo evento si aprono dunque numerose possibilità per la vita dei due. Telmo si mostra intenzionato a lasciare Acacias perché non vuole più avere a che fare con i brutti ricordi del passato. D’altra parte però c’è anche Ursula che a quanto pare non può e non deve più prendersi cura di nessuno. La puntata fa dunque nascere una domanda spontanea: cosa succederà ora nella vita di Ursula?

Gran parte dell’ episodio del 8 luglio 2020 di Una Vita è stato dedicato a Ramon e Telmo. Non si tratta solo di questioni sentimentali perché quello che sta vivendo il Palacios è una vera e propria crisi interiore. Infatti dopo aver fatto pace con Felipe si sono fatti avanti numerosi dubbi soprattutto in merito a ciò che l’uomo sente e ha sentito nei confronti di Trini, morta ormai da anni. Come sappiamo Ramon aveva iniziato una sorta di frequentazione con Carmen. La donna è sempre stata particolarmente innamorata, ma non ha avuto mai conferme da parte dell’uomo. In questa puntata però Ramon manifesta più che in passato la sua insicurezza nei confronti di questo rapporto. Carmen chiaramente viene turbata da questo suo atteggiamento, infatti ciò che si aspetta la bella locandiera è una presa di posizione, una manifestazione di amore da parte del suo amato. In questa puntata però Carmen ha la conferma che queste aspettative non verranno mai confermate ed è per questo che decide di lasciare Acacias.



