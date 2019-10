Una vita/ Anticipazioni puntata 9 ottobre: chi è Lucia e cosa vuole Telmo?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 9 OTTOBRE

Nelle prossime puntate di Una vita emerge che Lucia è davvero la figlia dei marchesi di Valmez. Espineira romperà il giuramento fatto e rivelerà alla ragazza tutta la verità. Cesareo invece costringe il povero Servante a dormire per strada. Higinio viene definitivamente smascherato da Inigo ed è costretto a rivelare che appartiene a un progetto segreto di cui non può rivelare i dettagli. Lucia confesserà a Padre Telmo le sue origini, senza sapere che l’uomo ha fatto ricerche su di lei scoprendo che i Marchesi l’hanno abbandonato da piccola. Intanto Maria svela a Casilda di essere sua madre dopo un piano architettato con Higinio. Samuel e Lucia sono sempre più vicini e le voci che corrono non sono positive perché si parla di peccato. I pettegolezzi corrono e Maria fa sapere che Casilda è nata da una relazione extraconiugale e che quindi è la sorellastra di Lenor. Samuel intanto continua ad avvicinarsi a Lucia, mettendola in guardia su Padre Telmo.

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI

Oggi, mercoledì 9 ottobre, nel pomeriggio di Canale 5 si rinnova l’appuntamento con la soap opera Una vita. Prima di scoprire le anticipazioni odierne, rivediamo quanto successo nella puntata di ieri. Lucia decide di aiutare Samuel, offrendosi di aiutarle economicamente. L’ex gioielliere, infatti, si trova in serie difficoltà dopo lo scoppio della bomba che ha distrutto la Galleria. Samuel è impegnato nella lavorazione dei gioielli della Marchesa di Urrutia, sperando di poter sanare i suoi debiti e ricominciare. Lucia, ingenuamente, parla del suo piano a Padre Telmo, che trama alle spalle della ragazza. L’uomo infatti vuole avvalorare la tesi delle nobili origini della ragazza, così da farle prendere consapevolezza della sua ricchezza per poi derubarla. Intanto Higino è felice del silenzio di Rosina. Questi e il suo alleato ricevono in segreto la visita di Melquiades e tramano per combinare ancora guai. Maria dal canto suo fa una scenata a Higinio dopo che questi si è lasciato andare ad una serata di baldoria. Dopo la decisione di Lucia di dare i soldi a Samuel, Espineira ordina a Padre Telmo di convincerla a non farlo e donare i soldi alla loro congregazione, senza sapere che il Padre è intenzionato a intascarsi una buona fetta di eredità.

