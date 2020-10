Una Vita/ Anticipazioni puntata 9 ottobre: Marcia davvero molto spaventata

Una Vita, anticipazioni puntata 9 ottobre

Nella puntata di Una Vita di oggi, venerdì 9 ottobre, Marcia si è molto spaventata per l’aggressione che ha subito ma non vuole dire a Felipe chi sia il colpevole. L’avvocato, però, sospetta che in qualche modo dietro a tutto questo ci sia lo zampino di Alfredo Bryce, probabilmente ormai a conoscenza della storia clandestina che ha intrecciato con sua moglie Genoveva. Furioso per quanto il banchiere ha fatto per rovinare le vite di tutti, decide di vendicarsi e cacciare per sempre l’uomo da Acacias, quindi si rimette alla ricerca di prove concrete che possano inchiodarlo alle sue responsabilità. Bellita non ce la fa più a vedere sua figlia così addolorata e quindi è pronta a prendere dei seri provvedimenti per tutelare la ragazza. Intanto ad Acacias torna Ledesma, questa volta accompagnato da sua figlia Angelines, pronto per organizzare finalmente le nozze della ragazza con Emilio.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco cosa è accaduto nelle ultime puntate di Una Vita. Antonito, prima di raggiungere il locale di Emilio, passa da Cinta e le porta quanto la ragazza gli aveva chiesto: due biglietti del treno di sola andata. La ragazza, infatti, vuole approfittare dell’assenza di Ledesma, che è tornato al paese per prendere la figlia, per proporre ad Emilio di scappare insieme così da non doversi separare. Rosina non vuole andare all’evento al Nuovo Secolo perché è indaffarata con gli ultimi preparativi prima della partenza ma arriva Susana a trascinarla con una scusa al ristorante. Una volta che arriva trova tutto il locale allestito come quell’evento benefico di qualche anno prima, quando aveva conosciuto Liberto. Il marito la invita a ballare e durante la danza le dice che, ora che è stato scagionato a pieno titolo dall’accusa di violenza, nulla impedisce più di riprendere in mano le loro vite e ricominciare la loro storia d’amore proprio dove l’avevano interrotta. Poi le propone di scappare a Parigi insieme per una nuova vita. Rosina è molto lusingata ma fra le lacrime dice a tutti i presenti di non riuscire a fare finta di niente e così scappa via. Quando Liberto la raggiunge a casa e la prega di non rinunciare a loro due, Rosina afferma con molta convinzione che ormai fra di loro è tutto finito.

Jacinto fa finalmente sentire a Marcelina la canzone che ha preparato per lei: la moglie è felice di questo gesto romantico ma si innervosisce nuovamente quando il marito fa un commento sbagliato sul desiderio delle donne di ricevere regali costosi. Marcia ha avuto l’ennesimo incontro/scontro con Ursula che l’accusa di averle detto solo bugie e le preannuncia una punizione esemplare. La domestica, pur riuscendo a liberarsi della donna grazie all’aiuto di Jacinto, è comunque molto preoccupata e Felipe se ne rende conto, chiedendole insistentemente che cosa la preoccupi e che cosa sia avvenuto nel suo passato. La ragazza non vuole parlare e così Felipe, per alleggerire la tensione, le chiede di cantare per lui. Quella sera stessa Marcia è in strada per buttare la spazzatura e viene aggredita da un uomo. Per fortuna interviene Cesareo prima che possa accadere l’irreparabile e mette in fuga il malvivente. Cinta raggiunge il Nuovo Secolo e aspetta nell’ombra che il ragazzo resti solo nel locale, poi entra e sorprende Emilio con una proposta: la ragazza mostra al suo amore i due biglietti del treno per Valencia, città dalla quale prenderanno una nave per raggiungere Maiorca e così crearsi una vita completamente nuova e lontana da tutti e da tutto. Emilio è stupito: da un lato ha paura che la verità venga fuori, dall’altro non ha la forza di rinunciare all’amore per la ragazza.



