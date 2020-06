Una Vita/ Anticipazioni puntata di oggi, 4 giugno: Felipe furioso con Ramon?

Pubblicità

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 4 GIUGNO

Nella prossima puntata di Una Vita assisteremo all’incontro tra Genoveva ed il losco Ariza, vedremo Lucia felice del ritorno di Telmo ma alle prese con la rabbia del marito, per nulla tranquillo all’idea che la moglie possa rivedere il suo ex fidanzato. A peggiorare le cose ci penserà il fatto che l’ex parroco adesso sa bene cosa è successo in questi anni e che il bambino con il quale giocava a pallone per le vie del quartiere in realtà è proprio suo figlio, come reagirà Lucia alle parole di Telmo e cosa decideranno di fare adesso che la questione verrà a galla portando con sé i loro sentimenti mai sopiti? Dall’altro lato, scopriremo poi che Ramon, in maniera del tutto riservata, ha sponsorizzato Felipe per fargli ottenere un contratto di lavoro come avvocato presso una ricca famiglia di amici ma anche l’avvocato capirà bene la cosa tanto da spingersi di nuovo al confronto con l’ex amico, finalmente i due riusciranno a risolvere la questione rivelando i dettagli di quello che è accaduto a Celia prima di cadere dalla finestra e morire? L’appuntamento quotidiano con la soap Una Vita è come sempre fissato alle ore 14.10 su Canale 5.

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate di Una Vita, dopo avere ascoltato Lucia pregare ad alta voce, chiedendo a Dio di aiutarla a dimenticare i sentimenti che ancora prova per lui, Telmo esce dalla penombra della chiesa e si fa vedere da Lucia, che lo guarda incredula, come se stesse sognando. L’uomo la rassicura, le dice di avere ascoltato le sue parole e le conferma che anche da parte sua nulla è cambiato: la ama come dieci anni prima e non ha mai dimenticato i momenti di intensa passione vissuti insieme.Telmo inoltre le conferma che resterà ad Acacias per occuparsi di lei e del figlio Mateo, che ormai sa per certo essere suo. Lucia tenta nuovamente di negare questa circostanza: ribadisce che Mateo ha come unico padre Eduardo e si allontana da Telmo. L’ ex sacerdote la invita ad essere sincera ed a cercarlo in qualsiasi momento: loro due sono nati per stare insieme e non si deve lottare contro il proprio destino.

Nonostante le perplessità espresse dalla domestica Arantxa e l’atteggiamento poco collaborativo del marito, Bellita prosegue con il maldestro tentativo di far fidanzare Norberto e Cinta. La ragazza da un lato pare lusingata dalle attenzioni che riceve dal figlio dell’ambasciatore messicano, ma dall’altro sembra nutrire dubbi sulle reali qualità di Norberto. Inoltre Cinta si ritiene troppo giovane per pensare alle nozze, ma soprattutto poco propensa a rinunciare al sogno di diventare cantante in cambio di una vita nel ruolo mogliettina di un futuro diplomatico.

Genoveva è terrorizzata dopo essere stata avvicinata nell’androne del suo palazzo da Ariza, il misterioso uomo che da un po’ di tempo la segue, chiedendo anche sue notizie agli altri abitanti del quartiere di Acacias. La signora Alday sa benissimo che questo soggetto non è animato da buone intenzioni e che potrebbe mettere in pericolo lei ed il marito Samuel, riportando così a galla l’oscuro passato che Genoveva ha cercato di lasciarsi alle spalle con il matrimonio. Ariza la minaccia chiedendole un incontro e la donna gli da appuntamento nel parco la sera successiva. Ramon appare finalmente sereno e sembra apprezzare sempre di più la compagnia di Carmen, che lo tratta con gentilezza ed è affascinata dai suoi modi educati e dalla sua cultura. La donna non si preoccupa dell’opinione di chi la critica perché dimostra amicizia a Ramon: i due continuano quindi ad incontrarsi e ad approfondire la reciproca conoscenza, con Carmen che si fa bella prima di ogni appuntamento. Ursula si reca alla pensione di Fabiana per parlare con Telmo, ma lui non ne apprezza l’invadenza e inizia a dubitare della sua buona fede.



