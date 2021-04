Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 1 aprile: Bellita e Josè in crisi?

Una Vita, anticipazioni puntata oggi, 1 aprile

Nella puntata di oggi, giovedì 1 aprile, di Una Vita il matrimonio di Bellita e Josè inizia a subire qualche scricchiolio. L’uomo ha ottenuto la parte principale in un nuovo spettacolo e ogni giorno sui giornali escono nuovi articoli che lo riguardano. La moglie, invece di essere felice per lui, soffra di invidia perché ricorda quando era lei la star dello spettacolo, mentre ora sembra che nessuno si ricordi più di lui. Inoltre la Del Campo è sempre più concentrata nell’aiutare Margarita ha superare la fine del suo amore con Alfonso, trascurando il marito che vorrebbe averla al suo fianco nel momento del trionfo. Fra Maite e Camino il rapporto si fa sempre più intimo ed è evidente che vada molto al di là della semplice ammirazione fra alunna e insegnante. Cesareo e Arantxa hanno iniziato a frequentarsi ma preferiscono non farlo sapere agli altri inquilini della soffitta. Per questo motivo cercano di essere molto discreti ma ormai è chiaro a tutti i domestici di Acacias che fra i due ci sia una storia d’amore.

Una Vita, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Una Vita, Camino va a fare la lezione di pittura da Maite ma trova la sua insegnante particolarmente fredda. La giovane Pasamar è molto dispiaciuta e non riesce a capire per quale motivo sia arrabbiata con lei. La pittrice francese più tardi aspetta la madre di Camino sotto casa e le chiede di parlare del futuro della ragazza: ribadisce che la ragazza ha un grandissimo talento e per questo motivo consiglia a Felicia di permetterle di frequentare l’università. La locandiera è scandalizzata, affermando che l’istruzione superiore è adatto non alle donne ma solo agli uomini, poi aggiunge che Camino continuerà a lavorare al ristorante fino a quando non troverà un uomo con il quale sposarsi e con cui formare una famiglia. Le sue risposte lasciano davvero perplessa Maite. Alla discussione partecipa anche Carmen che prova a schierarsi dalla parte della pittrice ma senza successo. Nella famiglia Pasamar, però, neanche Emilio è sereno: ha finalmente saputo che Cinta non si è presentata a colazione perché aveva un appuntamento con un impresario ma non riesce a perdonarla per la buca, sentendosi per la fidanzata meno importante del suo lavoro. Cinta, invece di rassicurare il futuro marito, si sente insofferente nei confronti di questo ulteriore intoppo nella loro relazione e va via abbastanza seccata.

Marcia è preoccupata per Santiago ma…

Genoveva continua a cercare aiuto nelle dame di Acacias per organizzare i gruppi di sostegno verso i soldati feriti che rientrano in Spagna. In realtà cerca di fare di tutto per farsi accettare dalle vicine di casa, così da legare ancora di più Felipe. Mentre si sta preparando per l’ennesima riunione, Genoveva sente dei rumori in casa ma non vede nessuno e così esce. In realtà in casa si è introdotta Ursula che è di nuovo in preda alle allucinazioni e pensa di parlare con Cayetana: la domestica vuole vendicarsi non solo della Salmeron ma anche di Felipe, colpevole di averla giudicata male. Marcia è preoccupata per Santiago perché lo vede particolarmente strano negli ultimi giorni ma il marito le garantisce di non avere nulla. Poco dopo il marito della Sampaio viene affrontato da Cesareo che lo ha visto parlare con un baro del quartiere, un uomo molto pericoloso, ed è preoccupato per lui: Santiago reagisce molto male e gli intima di farsi gli affari suoi. Rosina, offesa per i comportamenti di Jacinto e Servate, dice ai due che non intende più partecipare al loro salotto letterario ritenendosi troppo colta per una platea così ignorante. I due, in realtà, volevano porre fine al circolo trovando la donna e i suoi discorsi estremamente noiosa.

