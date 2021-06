Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 1 giugno: Arantxa riceve una telefonata…

Una Vita, anticipazioni puntata oggi, 1 giugno

Nella puntata di oggi, martedì 1 giugno, della soap opera spagnola Una Vita, la famiglia Dominguez sta attraversando un periodo difficile. Infatti le condizioni di salute di Bellita non sono l’unica preoccupazione di Josè. Ad Acacias è arrivato uomo misterioso che sta facendo domande su di lui e sulla moglie. Il giovane, che si chiama Julio Exposito, ha iniziato a investigare sulla famiglia Dominguez, dicendo di essere un fan della famiglia di artisti. Josè decide così mettere da parte la sua carriera e di dedicarsi completamente alla famiglia. Il Domiguez comunica alla figlia Cinta di aver rifiutato la proposta di Mister Golden di andare ad Hollywood. Arantxa riceve una notizia inaspettata: è morta una zia che le ha lasciato in erederò una fortuna, a cui potrà accedere soltanto a determinate condizioni che potrebbero portarla ad allontanarsi definitivamente da Acacias e dai Dominguez.

Una Vita, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Una Vita, secondo il commissario Mendez, Marcia è la colpevole della morte di Ursula. Santiago consapevole dell’innocenza della moglie, prende subito le sue difese: il Becerra è disposto a fare qualsiasi cosa pur di salvarla, anche a costituirsi se necessario. Inizialmente tutti i sospetti ricadevano su Genoveva, ma dopo che il commissario è andato a interrogarla tutto è cambiato. Santiago sospetta che dietro l’arresto della povera Marcia ci sia proprio Genoveva. L’unica possibilità che Marcia ha per salvarsi è quella di accettare la difesa di Felipe. Genoveva cerca di distogliere l’avvocato dal difendere la Sampaio. Quando Felipe si presenta in commissariato per conoscere tutti i dettagli che hanno portato all’arresto di Marcia, l’avvocato si trova a fare i conti con una prova schiacciante: è stata trovata una lettera scritta da Ursula che accusa Marcia della sua morte. Mendez rivela a Felipe che alcuni sospetti ricadono anche su Santiago…

