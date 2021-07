Una vita/ Anticipazioni puntata oggi, 1 luglio: chi è Concha Lopez? Camino indaga

Una vita anticipazioni puntata di oggi, 1 luglio

Nella puntata di oggi, giovedì 1 luglio, della soap opera spagnola “Una vita” Camino viene a sapere da Liberto che è stata una certa Concha Lopez a denunciare Maite. La ragazza, però, pensa che dietro questa lavandaia si nasconda sua madre Felicia e così chiede a Emilio di accompagnarla a cercare la donna per chiederle maggiori spiegazioni. Ora che è la legittima moglie di Felipe, Genoveva ha le idee molto chiare: vuole che il marito dismetta lo studio nel suo vecchio appartamento e che licenzi Agustina. L’uomo, però, non si lascia convincere ed è sempre più freddo nei confronti di sua moglie, soprattutto dopo che ha saputo che Marcia ha definitivamente lasciato Santiago. La Salmeron, però, non si lascia intimidire e inizia a tramare un nuovo piano per liberarsi di tutti i suoi nemici. Ad Acacias fa ritorno anche Cesareo.

Una vita/ Anticipazioni puntata oggi, 30 giugno: nuovi indizi sulla morte di Ursula

Una vita, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera spagnola “Una vita” nel quartiere si sta diffondendo la voce che Maite è in carcere con l’accusa di atti contro la moralità. Ramon, Antonito e José chiedono informazioni a Liberto, ritenendo che il Seler debba conoscere di più su questa storia visto che è stato l’affittuario della pittrice. Ovviamente l’uomo si guarda bene dal raccontare che la ragazza in questione è Camino e conferma solo che ci sono dei sospetti sulla condotta morale della sua affittuaria aggiungendo che però in questo momento più di ogni altra cosa gli preme riuscire a rilanciare la galleria e tenerla lontana dallo scandalo. La chiacchierata fra i quattro amici viene interrotta dall’arrivo di Emilio che ricorda a José che è arrivato il momento di andare a salutare Cintia, in partenza per il tour in Andalusia. Mentre il Pasamar accompagna la fidanzata alla stazione, Bellita piange perché ora sono rimasti da soli nella grande casa e fantastica su come sarebbe stato per loro avere un altro figlio. A quel punto il Dominguez prova a parlarle di Julio ma non trova il coraggio di andare fino in fondo, interrotto anche dall’arrivo di Marcelina che comunica di non poter più continuare a lavorare per loro. Più tardi José racconta a Julio della necessità di trovare una nuova domestica e il ragazzo, non appena resta da solo, fa una misteriosa telefonata a una donna dicendole di andare subito ad Acacias.

Una vita/ Anticipazioni puntata oggi, 29 giugno: Marcia si allontana da Santiago

Camino è sempre più disperata perché non riesce a credere che Maite sia davvero stata arrestata. Mentre lavora al ristorante ingaggia l’ennesima discussione con sua madre, poi arriva Idelfonso che ha intenzione di chiedere il suo perdono e prova a riprendere la loro relazione da dove era stata interrotta. Camino prova a fargli capire che non c’è possibilità di riprendere una frequentazione ma, prima che gli possa raccontare i motivi per i quali non vuole rivederlo, interviene la madre che cerca di temporeggiare per evitare che la figlia perda un’occasione irripetibile per la sua vita futura. Dopo questo episodio Camino inizia a girovagare per il quartiere e giunge allo studio di Maite dove trova Liberto intento a smantellare l’atelier. Il Seler rivela alla giovane che ha scoperto chi è stato a denunciare la pittrice e non si tratta di sua madre. Fabiana fa riflettere Agustina sul fatto che Genoveva possa non essere così sincera nei suoi confronti come lei crede. Poco dopo ritornano dal viaggio di nozze Felipe e la moglie ma l’espressione del viso dell’avvocato non è per niente serena. La Salmeron si rende conto che fra le persone che sono accorse ad accoglierli c’è anche Santiago che le rivolge uno sguardo di odio.

LEGGI ANCHE:

Una vita/ Anticipazioni puntata oggi, 28 giugno: Liberto aiuta Camino e Maite

© RIPRODUZIONE RISERVATA