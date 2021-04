Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 10 aprile: Marcia in crisi per Felipe?

Una Vita, anticipazioni puntata oggi, 10 aprile

Nella puntata di oggi, sabato 10 aprile, di Una Vita, Genoveva viene a sapere che una donna è stata in carcere da Andrade ed è sicura che si tratti di Ursula ma il suo avvocato non riesce ad avere informazioni da Cesar. Intanto la Salmeron attende l’esito delle analisi per accertare la gravidanza ma Felipe non sembra essere felice del possibile risultato positivo. Emilio chiede finalmente a Cinta di sposarlo e di fissare una data: la Dominguez accetta anche se non sembra proprio convinta del suo futuro. Liberto, accettando la richiesta di favore di Felipe, offre a Marcia la possibilità di sostenere il colloquio all’ambasciata brasiliana come domestica, senza dirle ovviamente che è un’opportunità che le ha procurato un contatto dell’avvocato. Santiago concede alla moglie la possibilità di sostenere il colloquio ma le dice chiaramente che la sua intenzione è andare via da Acacias quanto prima. Camino soffre per la partenza di Maite, non sapendo che la donna ha lasciato il quartiere per lavoro ma non è un allontanamento definitivo.

Una Vita, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Una Vita, Ursula si reca in carcere da Andrade che è in procinto di avere la sua prima udienza in tribunale. Inizialmente Cesar è molto scettico e non si apre più di tanto, poi quando la Dicenta gli promette di portargli la testa di Felipe in cambio di informazioni su Santiago, il trafficante sembra ammorbidirsi. Genoveva, intanto, è molto preoccupata per quello che la sua ex domestica sta facendo alle sue spalle ma non riesce a trovare in Felipe una spalla. L’avvocato, infatti, è sempre più di cattivo umore perché è angosciato dall’idea che una eventuale gravidanza della Salmeron possa voler dire per sempre la fine del suo amore con Marcia. Inoltre è molto concentrato nella sua deposizione contro Andrade e non pensa ad altro. Per questo motivo si sente molto in colpa quando Genoveva va a trovarlo a casa e si lamenta del fatto che lui sembra non preoccuparsi del fatto che a breve potrebbe diventare padre né di come si senta lei fisicamente e moralmente. L’avvocato non sa cosa rispondere: sa che non si sta comportando come una persona che è innamorata e pronta a mettere su famiglia ma non sa come fare per smettere di pensare alla Sampaio, l’unica donna che gli ha rubato il cuore dopo sua moglie.

Camino in lacrime mentre Maite…

Nello studio di Maite la passione scoppia fra Camino e la pittrice. Le due si baciano con passione ma la nipote di Armando si stacca presto dicendole che è completamente impazzita. La Pasamar confessa di essere molto innamorata di lei e di non riuscire a pensare ad altro, di legare il suo umore a quello della pittrice, l’unica con la quale vuole trascorrere il suo tempo. Maite confessa di provare gli stessi sentimenti e di nutrire nei suoi confronti un sentimento di grande protezione, proprio perché la ama moltissimo. Questo senso di protezione la spinge a non portare avanti il loro amore perché la società attuale condanna l’amore fra due donne. Se i vicini di Acacias venissero a sapere che loro due si amano, non comprerebbero più i suoi dipinti e le renderebbero la vita impossibile. Poi confessa che il dipinto con le due donne che si abbracciano nude è un quadro che lei non ha mai fatto vedere a nessuno, proprio perché teme le ripercussioni che potrebbero esserci se si venisse a conoscere il suo orientamento sessuale. Poi chiede a Camino di andare via e non tornare più nel suo studio. La rappresentazione di José è un successo ma Bellita sembra non prestargli troppa attenzione, quindi il Dominguez inizia ad avvicinarsi alla coprotagonista femminile della rappresentazione teatrale. Emilio ha uno scontro con sua madre Felicia perché non gradisce all’tteggiamento della madre sempre molto polemico nei confronti della famiglia della sua fidanzata.

