Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 10 febbraio: Emilio chiede giustizia!

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA OGGI, 9 FEBBRAIO

Felipe di nuovo sconvolto? Una Vita non ci è mai andata leggera nella storia dell’avvocato che, per alcuni tratti, possiamo indicare come il vero protagonista della soap spagnola. Anche nei prossimi giorni e, in particolare, nella puntata in onda oggi, 9 febbraio, su Canale5, sentiremo ancora parlare di lui e di quello che sta causando nella sua vita tutto quello che è successo con Marcia. L’avvocato ha sfiorato al felicità e il coronamento di un sogno che è poi andato infranto e questo lascia temere che possa tornare alle vecchie, cattive, abitudini. Proprio Jacinto racconterà a Carmen di aver visto l’avvocato in un locale intento a bere grappa già di prima mattina proprio per consolarsi di questo terribile momento che sta attraversando e, soprattutto, dopo l’ennesimo no di Marcia che sembra poco convinta di scappare con lui. Cosa succederà e come andrà a finire per loro? Dall’altro lato c’è Emilio che adesso chiede giustizia dopo la visione del film di Charchano che ha messo in crisi anche la famiglia della sua Cinta, e non solo.

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate di Una Vita, Felipe ha provato il suo nuovo approccio a Marcia chiedendole di scappare via insieme per essere finalmente felici dopo che suo marito è arrivato spazzando via il loro sogno e il loro matrimonio. L’avvocato si è presentato ad una colazione organizzata da Fabiana proprio per chiedere di parlare con Marcia non senza polemiche visto che la donna è sposata agli occhi della legge. E’ proprio al marito Santiago che Genoveva si rivolge spingendolo a lasciare il quartiere portandosi via la moglie in modo tale che Felipe possa mettere una pietra sopra quello che è successo e andare avanti magari proprio con lei pronta a consolarla. Dall’altro lato che Charchano che, dopo la proiezione del film con Bellita come personaggio principale, ecco arrivare la moglie del regista, acerrima nemica della cantante, pronta ad avere finalmente la sua rivincita sputandole in faccia la sua storia, cosa succederà adesso?

Emilio chiede giustizia e adesso…

Anche Emilio è sconvolto per via di quello che è successo durante la proiezione, è deluso e non riesce a darsi pace tanto da non parlare nemmeno con Cinta. Proprio adesso che quest’ultima e la madre erano finalmente in pace, come finirà la situazione adesso che la proiezione ha portato scompiglio tra tutti coloro che erano presenti nel locale di Felicia per l’evento? Le novità non mancano e non mancheranno nemmeno oggi con la puntata centrale della settimana.



