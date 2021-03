Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 11 marzo: Ursula rovina tutto!

Una Vita, anticipazioni puntata oggi, 11 marzo:

Il ritorno di Una Vita porterà in tv proprio oggi, 10 marzo, qualcosa di nuovo nella vita di Felipe che continua a districarsi tra quello che prova per Marcia e Genoveva sempre accanto a lui e disponibile. Alla fine però sembra che la vedova di Samuel sia ad un passo da realizzare il suo sogno e tutto perché nella puntata in onda oggi la vedremo alla festa di fidanzamento sua e di Felipe alla presenza di amici e colleghi. Quello che però sembra un piano perfetto studiato alla perfezione da Genoveva per far venire a galla la verità proprio ai danni di Marcia. L’incognita della sua festa di fidanzamento, però, è ancora la domestica Ursula che in questi giorni ne ha combinate di ogni in preda alle sue visioni di Cayetana e non solo. Come finirà adesso la merenda organizzata dall’avvocato?

Una Vita, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Una Vita si è continuato a parlare delle macchinazioni di Genoveva. La bella vedova di Samuel è tornata per mettere le mani su Felipe e alla fine ci è riuscita per davvero riportando Santiago in città e sistemando così Marcia con il suo legittimo marito e avendo strada libera con il suo avvocato. Proprio in questi giorni i due si sono avvicinati molti soprattutto da quando proprio Felipe ha deciso di rinunciare a Marcia e ripiegare su Genoveva che, intanto, ha il suo bel da fare con Ursula ormai completamente fuori di testa. E’ stato Felipe e salvarla quando la sua domestica le ha messo le mani addosso pensando fosse Cayetana, e anche in queste ore si prepara a rovinare tutto mentre la sua padrona ha deciso di festeggiare con una merenda il suo fidanzamento.

Camino e Maite a lezioni di pittura?

Intanto, Camino è finito nel mirino di Maite, la nuova arrivata nel quartiere. La donna non solo ne apprezza la bellezza ma adesso anche i suoi disegni e per questo riesce ad avvicinarla, come andrà a finire tra le due? Per premere il piede sull’acceleratore ha deciso di andare a parlare con Felicia cercando di farle capire che le lezioni di pittura potrebbero essere molto utili alla figlia. Bellita si occupa ancora di Margarita inviandole dei viveri ma lei capisce tutto e glieli riporta indietro.



