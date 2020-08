Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi 12 agosto: il piano di Genoveva fallirà?

Una Vita, anticipazioni puntata oggi 12 agosto

Le anticipazioni riguardanti l’episodio di Una Vita in onda oggi, mercoledì 12 agosto 2020, su Canale 5 alle ore 14,00 ci portano immediatamente al dramma che sta vivendo Ramon. Il povero uomo per scoprire la verità sul Banco Americano ha infatti lasciato Acacias e si è ritrovato per caso vittima di un brutto incidente e verrà ricoverato in un ospedale lontano da casa. Gli spoiler così rivelano che Carmen vivrà ore di apprensione e si chiederà perché il suo compagno tardi così tanto a tornare a casa e a dare notizie di sè. Antonito invece farà sapere a Genoveva che il suo brevetto per la macchina del caffè non ha attualmente un acquirente. La donna allora escogita un’altra trappola: far prestare ad Antonito il denaro necessario in cambio dell’ipoteca dei suoi terreni. In questo episodio infine sembrerebbe che tra Emilio e Cinta ci siano ancora incomprensioni. A creare scompiglio tra la coppia ci sarebbe un certo Rafael Bonaque, che secondo Emilio sarebbe un impostore. A quanto pare il ragazzo però non impiegherà molto a smascherarlo.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco cosa era accaduto nelle ultime puntate di Una Vita. La trama infatti ci racconta le avventure e i drammi dei personaggi di Acacias e in questa puntata ad aver puntati su di sè i riflettori è di certo Genoveva. Nell’episodio Genoveva appare decisa più che mai a portare a termine i suoi programmi e per farlo sta meditando di ricorrere a qualsiasi arma, compresa quella della seduzione. Più nello specifico Genoveva vuole a tutti i costi convincere Antonito a concludere l’affare con Il Banco Americano e continua a fare perciò pressioni sull’uomo. Per questo motivo Antonito si rivolge a Ramon. Quest’ultimo però, che ha già nutrito i suoi dubbi in merito ad Alfredo e alla sua consorte, si guarda bene dal fare prestiti ad Antonito e cerca di dissuaderlo. Il giovane, al contrario, è certo che si tratti di un ottimo investimento e decide di vendere il brevetto che potrebbe cambiargli la vita ossia quello della macchina del caffè. Dal momento però che Genoveva apprende che il Palacios ha messo in guardia Antonito decide di rincarare la dose cercando ulteriormente di convincere il giovane uomo e per farlo deciderà di sedurlo.

Genoveva dunque sembra essere partita alla carica e vuole incontrarsi con Antonito. Sicura di sè stessa perciò la donna si avvicina al ragazzo per baciarlo, non curante del fatto che sia un uomo sposato. Antonito però, senza indugio alcuno, rifiuta le advance dell’affascinante donna. Nel frattempo altri avvenimenti pieni di suspense stanno accadendo. Infatti Felipe come sappiamo vuole andare in fondo alla verità che riguarda la malattia della povera Agustina che l’ha spinta al suicidio. L’uomo è molto sospettoso ed è per questo che non vuole temporeggiare ulteriormente: deve scoprire chi è il medico che ha fatto la diagnosi sbagliata. Ursula è visibilmente impanicata e teme che tutte le sue malefatte vengano scoperte in breve tempo. Mentre la donna comincia a temere il peggio, Ramon si allontana da Acacias per portare novità e soprattutto verità in merito al Banco Americano. Cesareo invece è preso dal suo nobile obiettivo. L’uomo infatti vuole a tutti i costi convincere la famiglia Pasamar che si sta sbagliando e che fino ad ora ha mal interpretato la situazione che riguarda Camino. Per Cesareo infatti la giovane donna non è affatto muta. Contemporaneamente però accade qualcosa di drammatico; Ramon, fuori città, è vittima di un terribile incidente.



