Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 12 aprile: Felipe aiuta Marcia ma…

Nella puntata di oggi, lunedì 12 aprile, di Una Vita, Marcia decide di fidarsi del marito e del suo progetto per Cuba però va lo stesso a fare il colloquio, pensando che in questo modo potranno mettere da parte i soldi più velocemente. All’ambasciata il colloquio va molto bene ma, da una frase pronunciata dal nuovo datore di lavoro, la ragazza capisce che questa grande opportunità è merito di Felipe. Quindi quando lo incontra per strada lo ferma per ringraziarlo e l’avvocato ne approfitta per confessarle che non ha mai smesso di amarla. Proprio in quel momento sopraggiunge Santiago che, molto adirato, chiede immediatamente spiegazioni su che cosa stia accadendo. Ursula, sempre più in preda alla follia, fa ritorno nel quartiere e questo desta la preoccupazione di tutti gli abitanti di Acacias.

Una Vita, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Una Vita, Camino scopre che Maite è partita per Pamplona e si convince che sia stato a causa sua, per la confessione del suo amore. Più tardi, però, si decide di andare a chiedere notizie della pittrice a Liberto e Rosina, i suoi proprietari di casa: viene quindi a sapere che la donna è dovuta correre al capezzale di sua madre, gravemente malata. La Pasamar non è l’unica, però, a recarsi improvvisamente a casa dei Seler, visto che poco dopo arriva anche Marcia: Liberto l’ha convocata per farle la proposta di lavoro all’ambasciata brasiliana e la ragazza ne è molto lusingata ma non vuole lasciare sola Lolita ora che è in procinto di partorire, quindi si riserva di pensare all’offerta. la Sampaio parla poi della novità con Fabiana e l’amica le consiglia di dirlo alla moglie di Antonito per conoscere il suo parere e proprio in quel momento arriva alla pensione, spronandola ad accettare questo posto di lavoro così prestigioso e ben remunerato. La Sampaio più tardi chiede quindi il permesso a suo marito Santiago per poter andare al colloqui e l’uomo accetta, ricordandole però che la loro permanenza ad Acacias sarà breve visto che lui ha in progetto di trasferirsi a Cuba. Rosina ed Emilio litigano a causa di Camino: la madre vorrebbe che lei si impegnasse di più nel lavoro al ristorante, mettendo da parte le sue velleità di artista ma il figlio la invita ad essere più permissiva, facendole vivere la sua passione per la pittura.

Bellita, in strada con Margarita, si sente male e sviene. Viene subito portata a casa e il medico le diagnostica un forte stress ma nessuno immagina che sia solo colpa della moglie di Carchano che la sta avvelenando. Emilio si decide a chiedere la mano di Cinta perché teme che la fidanzata possa avere successo a teatro, iniziare a girare il mondo e dimenticarsi di lui. La Dominguez è molto sorpresa dalle intenzioni del fidanzato, visto che avevano concordato di aspettare il debutto, ma accetta lo stesso. Felipe va a trovare Genoveva ma il suo atteggiamento nei confronti della donna è sempre più freddo. La Salmeron gli comunica che quella mattina si è fatta visitare da un medico che le ha fatto alcune analisi e che a breve si saprà se è davvero incinta o meno: gli chiede quindi di non parlare più dell’argomento fino a che la maternità non sarà certa visto che lei non si può stressare. Margarita va a trovare Bellita a casa sua. La Del Campo è ancora convalescente e Arantxa non nasconde il suo disappunto per quella visita inopportuna, ma la moglie di Don Alfonso fa in modo che la domestica vada via e poi mette ancora della medicina nel the dell’amica. Ursula, nascosta in una casa poco fuori Acacias, si fustiga e chiede perdono a Dio per quello che sta per fare: davanti a lei le foto di tutte le persone che l’hanno abbandonata e dei padroni che ha servito in passato, compresa quella di Genoveva.

