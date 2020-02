Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 12 febbraio: il no di Lucia chiude…

Una Vita, anticipazioni puntata 12 febbraio 2020

Stando a quanto anticipato dagli spoiler spagnoli di Una Vita nella puntata in onda oggi, 12 febbraio 2020, Padre Telmo tenterà ancora una volta di convincere Lucia a non sposare Samuel. Approfittando di questa nuova vicinanza tra lui e la Alvarado, il sacerdote cercherà di far comprendere alla ragazza che l’Alday non è certo quel ragazzo dolce che vuole apparire e che il suo unico scopo è quello di mettere le mani sul suo denaro. A questo punto è lecito chiedersi cosa risponderà la Alvarado a Padre Telmo, anche perchè sappiamo tutti bene che basterebbe un suo gesto per farla rinunciare alle nozze. Il parroco però ha già fatto capire che non vuole rinunciare all’abito talare. Anche se più di una volta abbiamo avuto l’impressione che l’amore che Lucia prova per lui sia in realtà ricambiato. Ma per sapere cosa gli risponderà la Alvarado dovremmo attendere una nuova puntata di Una Vita, in onda come sempre sulla rete ammiraglia Mediaset.

Una Vita, dove siamo rimasti

Nell’appuntamento pomeridiano di Una Vita di ieri, martedì 11 febbraio 2020 con la soap spagnola abbiamo potuto assistere al tentativo di Padre Telmo di scoprire la verità su quanto è accaduto alla Alvarado. Il parroco infatti non crede proprio che quella caduta dalle scale sia stata accidentale e si chiede chi può volere la morte della ragazza. Anche il suo mentore, Fra Guillermo, avverte che sta accadendo qualcosa di davvero strano a Puente Viejo e, anche se Padre Telmo non è stato completamente sincero con lui, non riesce affatto a credere che possa aver fatto del male alla ragazza. Quale potrebbe essere la spiegazione di quanto accaduto? Enyrambi se lo chiedono, anche se nessuno dei due immagina ancora che dietro all’incidente di Lucia vi sia in realtà la mano del priore Espineira.

La notizia dell’imminente matrimonio della Alvarado con Samuel ha infatti fatto precipitare le cose. Se Lucia si sposa il suo patrimonio, ovvero l’intera eredità dei Marchesi di Valdez, finirà nelle mani dell’Alday. Se invece la ragazza dovesse morire prima di giungere all’altare i suoi capitali sarebbero interamente devoluti alla chiesa. Intanto Lucia, ripresasi da quanto accaduto, chiede alla cugina Celia notizie sul matrimonio di Antonito e Lolita, al quale non è stata in grado di assistere. Lucia si era infatti recata a casa a prendere proprio il regalo da dare agli sposi, quando è scivolata giù dalle scale. Proprio Padre Telmo, insospettito dalla sua assenza ai festeggiamenti, si è recato a casa sua e le ha salvato la vita. Ed ora il sacerdote sembra così in ansia per lei. Che quella freddezza dimostrata negli ultimi tempi non sia quella che realmente prova? Forse Samuel dovrebbe di nuovo iniziare a preoccuparsi. Ma per sapere quale piega prenderanno gli eventi non ci rimane che attendere domani, quando l’amata soap tornerà sugli schermi di Canale 5 con nuove importanti rivelazioni.



