Una vita/ Anticipazioni puntata oggi, 12 giugno: la lettera di Ursula sconvolge tutti

Una vita, anticipazioni puntata oggi, 12 giugno

Nella puntata di oggi, sabato 12 giugno, di Una Vita, Arantxa chiede a Cesareo di partire con lei ma l’uomo é troppo spaventato dai cambiamenti e quindi rifiuta la proposta. Il commissario Mendez decide di avere prove sufficienti per scarcerato Marcia e cosí Felipe la riporta ad Acacias. Qui viene accolta in modo festoso sia da Santiago che dagli altri inquilini della soffitta che decidono di organizzare una festa per la sua liberazione e per salutare la domestica dei Dominguez che sta per partire. Alla festa arriva anche il guardiano che ha capito di non poter vivere senza Arantxa e ha deciso di seguirla al paese. All’inaugurazione della galleria Maite decide di esporre anche il quadro che ritrae Camino nuda. Quando Felicia vede il dipinto, si rende conto della grande somiglianza che c’è fra la donna dipinta e sua figlia e inizia a sospettare qualcosa. Agustina riceve una lettera alla soffitta: é di Ursula che le ha scritto prima di morire. Quando la domestica di casa Alvarez Hermoso legge il contenuto resta davvero sconvolta e si precipita a casa di Genoveva.

Una vita, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Una Vita, Felipe ha un duro scontro con il commissario Mendez che non reputa sufficienti le prove che l’avvocato ha raccolto per scagionare Marcia. Tuttavia più tardi deve ricredersi perché Cesareo riesce a rintracciare il guardiano che ha visto la Sampaio il giorno dell’omicidio ed é pronto per testimoniare e così riesce a far liberare la Sampaio. In un momento di sconforto precedentemente Felipe si era confessato con Ramon dicendo di non essere sicuro di riuscire a liberare la ragazza e il Palacios lo aveva rincuorato. Poi tocca allo stesso Ramon affrontare una piccola crisi a casa sua quando, insieme a Carmen, consegna a Lolita un regalo: un cavallo a dondolo per il piccolo nascituro. Tuttavia la ragazza non prende il regalo nel modo migliore, anzi scoppia a piangere dicendo che nessuno la capisce. Camino, spinta da Cinta, confessa a sua madre di non voler più rivedere Idelfonso perché non lo ama e non vuole essere infelice ma la donna prende molto male la notizia e le intima di levarsi tutti quei grilli per la testa e di fare il possibile affinché il marchesini chieda la sua mano, altrimenti non la fará più uscire di casa.

La lettera di Ursula sconvolge Agustina

Arantxa raduna la sua famiglia per comunicare che ha accettato l’eredità di una sua zia e a breve si trasferirá al suo paese natale per ricevere l’eredità. A quel punto I Dominguez le dicono la verità: negli ultimi periodi si sono accordati per trattarla male così da convincerla ad approfittare di questa incredibile opportunità. La domestica é commossa è vorrebbe rifiutare l’offerta ma Fabiana la convince a non ripensarci. É stata proprio lei che era andata a casa dei Dominguez per raccontare della questione dell’eredità e i suoi signori avevano deciso questo piccolo stratagemma perché altrimenti sapevano che non si sarebbe mai convinta ad accettare. Arantxa, però, non sa come comunicare la notizia a Cesareo. Intanto José, all’insaputa di tutti, decide di incontrare Julio per capire se é vero che si tratta di suo figlio. Il ragazzo gli consegna delle prove, in particolare una lettera che lo stesso Dominguez aveva inviato oltre 20 anni fa a sua madre Rocio, ma l’uomo reagisce molto male. Dice al ragazzo che é andato nel quartiere con l’inganno, estorcendogli una foto con la firma e chiedendo a tutti notizie della sua famiglia. José però non ha intenzione di turbare l’equilibrio di Bellita e Cinta, quindi ordina a Julio di andarsene via immediatamente e di non mettere più piede ad Acacias.

