Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 13 aprile: Camino sconvolta da Maite e..

Una Vita, anticipazioni puntata oggi, 13 aprile

Nella puntata di oggi, martedì 13 aprile, di Una vita, Cinta confessa a Emilio che ha dei dubbi sul loro fidanzamento: in realtà continua ad amarlo moltissimo ma teme che la decisione del loro matrimonio sia stata presa troppo in fretta. Il Pasamar resta molto male da questa confessione e così Cinta decide di andare comunque avanti con i preparativi. Quando però comunica in famiglia delle imminenti nozze, i genitori accolgono con superficialità la notizia. Margherita, non riuscendo negli ultimi giorni a mettere il veleno nelle tazze del the destinate a Bellita, prova a ferirla in altro modo. In particolare cerca di farle credere che suo marito stia mostrando un interesse eccessivo nei confronti di Ester, l’attrice principale dello spettacolo, e insinua nella donna il dubbio che il marito possa tradirla. Marcia ha capito che è stato Felipe a procurarle il colloqui all’ambasciata così, dopo averlo sostenuto, si reca dall’avvocato per ringraziarlo per quanto ha fatto per lei. Felipe ne approfitta per dirle che non l’ha mai dimenticata.

Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 12 aprile: Felipe aiuta Marcia ma...

Una Vita, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Una Vita, Camino è davvero molto scossa per la partenza di Maite e questo si ripercuote sul suo carattere di solito molto gentile. La figlia di Felicia, infatti, è sempre più intrattabile e risponde male a tutti, anche al fratello che vorrebbe raccontarle delle sue imminenti nozze con Cinta, visto che non ha ancora dato la notizia in famiglia. Anche Marcelina si rende conto che la ragazza ha qualcosa che non va, visto che viene trattata male anche lei dalla piccola Pasamar. Poco dopo al Nuevo Siglo succede qualcosa di spiacevole: si presenta Ursula e si siede ai tavolini per consumare un caffè e una fetta di torta. Felicia tenta di mandarla via, dicendole che se i domestici della soffitta dovessero vederla potrebbero reagire male. La Dicenta, però, non vuole andare via e non cambia idea neanche quando arriva Genoveva che le intima di abbandonare per sempre il quartiere. La sua ex domestica dice di non aver ricevuto nessuna denuncia per quello che è accaduto ad Agustina e che quindi è libera di poter fare quello che vuole, ragion per cui la Salmeron non si libererà così facilmente di lei. La ricomparsa di Ursula fa innervosire tutti e in particolare proprio Agustina, che viene avvisata direttamente da Genoveva.

Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 10 aprile: Marcia in crisi per Felipe?

Marcia scopre la verità su Felipe e…

Santiago racconta a Marcia quali sono i suoi progetti per il futuro: ha intenzione di fare il tramite fra gli imprenditori brasiliani e quelli spagnoli. Per questo motivo la moglie può sicuramente andare a fare il colloquio con l’ambasciatore brasiliano ma la loro permanenza ad Acacias non sarà di lunga durata. Per andare in ambasciata, però, la Sampaio non ha vestiti adatti quindi si fa prestare una camicia da Lolita e poi chiede a Fabiana di aggiustargliela. Mentre parla con l’amica e con Casilda, però, si rende conto che non è stato Liberto a procurarle il colloquio ma è stato Felipe, che in più di un’occasione in passato le aveva riferito di essere amico dell’ambasciatore. Tuttavia non dice nulla e si prepara comunque per l’appuntamento di lavoro. Arantxa scopre che Margarita traffica vicino alla tazza del the destinata a Bellita e così i progetti della moglie di Carchano vanno in fumo. La continua presenza di Margarita in casa Dominguez la mette in allarme e questo le impedisce di trascorrere il tempo libero con Cesareo, quindi è costretta a disdire l’appuntamento per la loro passeggiata. Il guardiano, però, non si perde d’animo e la raggiunge in soffitta, chiude la porta e le chiede di ballare un fandango al termine del quale le dà un bacio appassionato.

Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 9 aprile: Camino e Maite, amore proibito?

