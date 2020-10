UNA VITA/ Anticipazioni puntata oggi, 13 ottobre: Liberto pensa al suicidio?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA DI OGGI, 13 OTTOBRE

Nella puntata di oggi, martedì 13 ottobre, di Una Vita, Marcia e Felipe vivono un momento di tenerezza e si baciano. La ragazza è molto felice per questo riavvicinamento ma allo stesso tempo non riesce a contenere la sua gelosia nei confronti dell’avvocato per cui glielo confessa. L’Alvarez – Hermoso, però, la rassicura subito: non è assolutamente mai stato innamorato di Genoveva e si è avvicinato a lei solo perché faceva parte di una strategia per salvare Liberto. Ora che l’amico è stato scarcerato, quindi, può mettere fine a questa messinscena. Ursula scopre che Ramon ha fatto un investimento molto importante e sta riuscendo a guadagnare abbastanza denaro non solo per lui ma anche per tutti gli altri abitanti di Acacias. Quando riferisce questa informazione al suo padrone, Alfredo Bryce va su tutte le furie perché non sa come liberarsi del Palacios che è riuscito a screditarlo agli occhi di tutti gli abitanti del quartiere. La sua vendetta sarà durissima.

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate di Una Vita, Ursula va alla bottega di Lolita perché le porta un regalo per la gravidanza da parte di Genoveva ma sia lei che Antonito rifiutano il dono e lo rimandano indietro. Casilda è preoccupata per Liberto in quanto vede che l’uomo è molto depresso da quando Rosina è partita. Anche Susana va a trovare il nipote ma il Seler dice di non essere ancora pronto: decide di uscire di casa solo quando la donna si propone di andare a vivere a casa sua per qualche tempo. Jacinto riesce ad ottenere il perdono di Marcelina ma Jose lo accusa di essere stato il motivo del suo litigio con la moglie Bellita. Marcia torna subito al lavoro e Casilda si preoccupa per la sua salute ma la ragazza la rassicura anche se non sa cosa rispondere quando l’amica le suggerisce anche di dimenticare Felipe perché non è un amore alla sua portata. Susana va in cerca di Casilda e chiede alla domestica di tenere d’occhio suo nipote Liberto perché è molto preoccupata per lui e per la reazione che sta avendo alla partenza di Rosina. La domestica le garantisce che non lo perderà mai di vista così da intervenire in caso di necessità. Bellita racconta al marito di aver impegnato anche la sua ultima collana per avere il denaro necessario per pagare le lezioni di canto lirico di Cinta: in questo modo la donna spera di convincerla a superare il suo dolore per la perdita di Emilio.

Felipe chiede a Marcia di raccontargli qualcosa di più della sua vita perché vede nei suoi occhi un’ombra di tristezza. La ragazza allora finalmente si apre e inizia a raccontare tutte le cose orribili che le sono successe nella vita. L’avvocato promette di proteggerla e difenderla da tutte le cose brutte della vita perché non potrebbe sopportare il pensiero che qualcuno possa farle del male. Poi le chiede il significato della medaglietta che porta al collo e che per la domestica ha un’importanza così fondamentale da averla fatta andare completamente in panico. Marcia, però, non vuole parlare di questo argomento e gli risponde che preferirebbe non ricordare più determinati periodi della sua vita, quando ha dovuto scendere a compromessi per sopravvivere. Felipe le fa chiaramente capire che tiene molto a lei e che non deve più temere nulla. Poi le chiede di dargli finalmente del tu ora che il loro rapporto è passato su un altro piano. Fra Bellita e Jose c’è un’accesa discussione perché la donna si è sentita offesa per quanto le è stato riferito da Jacinto: il marito prova a spiegarle che ha compreso male le parole del custode ma la donna, già fin troppo preoccupata per la figlia, non vuole sentire ragioni e lo aggredisce ancora più veementemente.



© RIPRODUZIONE RISERVATA