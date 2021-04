Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 14 aprile: Cinta darà il grande annuncio?

Una Vita, anticipazioni puntata oggi, 14 aprile

Nella puntata di oggi, mercoledì 14 aprile, di Una Vita, Felicia ed Emilio sono molto preoccupati per Camino perché la vedono sempre di cattivo umore. A risolvere il dubbio è Cesareo secondo il quale la ragazza è innamorata ma non corrisposta. In realtà Maite fa il suo rientro nel quartiere prima del previsto e questo rimette la ragazza di ottimo umore, soprattutto perché le due si accordano sul riprendere le lezioni di pittura. Cinta decide di parlare con i suoi genitori per anticipare ciò che Emilio dirà loro da lì a poco e cioè che si sono fidanzati e vogliono sposarsi. La reazione dei genitori, però, non è quella che la ragazza si aspetta visto che sembrano molto indifferenti, presi dai loro problemi. Andrade rifiuta di rispondere alle domande dell’avvocato Velasco e gli confessa che ha deciso di occuparsi a modo suo di Felipe. Intanto l’avvocato ha una discussione accesa con Santiago che lo ha scoperto intento a parlare con sua moglie: il Becerra gli intima di non rivolgere mai più la parola a Marcia in sua assenza.

Una Vita, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Una Vita, nel quartiere non si fa altro che parlare del ritorno di Ursula e tutti sono molto preoccupati perché temono che la donna possa tentare di fare del male nuovamente agli abitanti del quartiere. La più preoccupata di tutti è ovviamente Agustina che ha vissuto in prima persona la cattiveria della donna. In ogni caso tutti ad Acacias vivono momenti di difficoltà per motivi diversi. Cinta ha detto a Emilio che non è più convinta del loro fidanzamento perché tutto è andato troppo di fretta. Il Pasamar è preoccupato perché pensa che la fidanzata non lo ami più ma lei spiega che si tratta solo della preoccupazione di non aver comunicato alle rispettive famiglie della loro decisione: senza dirlo a casa è come se non sia reale. Emilio ci pensa e si trova d’accordo con lei, quindi le propone di andare a parlare con i suoi genitori ma la ragazza vuole anticipare la notizia prima che ci sia l’incontro ufficiale con il fidanzato. In realtà a casa Dominguez le cose non vanno benissimo. Bellita ha uno scatto d’ira nei confronti del marito perché è infastidita dal successo che sta avendo come attore. In più continua a non sentirsi bene ed è insofferente alle premure di Arantxa che dimostra grande astio nei confronti di Margarita.

Genoveva gelosa di Marcia?

Proprio Margarita non mette fine al suo piano per tentare di avvelenare la Del Campo. Capendo che a casa Dominguez la sorveglianza della domestica è troppo fitta per essere elusa, spinge Bellita a uscire di casa e la porta a casa sua per continuare a somministrarle il the con il veleno. Felipe è al Nuevo Siglo con Liberto quando vengono raggiunti da Rosina e Genoveva. In quel momento passa Marcia, che sta per recarsi al colloquio all’ambasciata brasiliana: Rosina richiama l’attenzione di tutti perché pensa che la domestica sia molto bella. Felipe ha un tuffo al cuore vedendola e la scena non sfugge a Genoveva che reagisce molto male. Liberto prende in mano la situazione e chiede all’amico di accompagnarlo con una scusa, così da levarlo dall’imbarazzo. Quando poi Felipe resta solo di nuovo in strada, incontra proprio Marcia che lo ferma per ringraziarlo: ha capito che l’offerta di lavoro è arrivata grazie alla sua intercessione. L’avvocato le confessa che non ha mai smesso di pensare a lei e di amarla e la Sampaio ribatte che, anche se non potranno mai più stare insieme, non ci sarà giorno nel quale non penserà a lui. Cesareo parla con Camino perché la vede molto triste e dalle poche battute della ragazza capisce che è innamorata ma questo amore la sta facendo soffrire molto.

