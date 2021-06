Una vita/ Anticipazioni puntata oggi, 14 giugno: Agustina legge la lettera di Ursula

Una vita, anticipazioni puntata oggi, 14 giugno

Nella puntata di oggi, lunedì 14 giugno, della soap opera spagnola “Una vita” Agustina legge finalmente la lettera che contiene una serie di accuse a Genoveva. La domestica è sconvolta perché pensa che la sua ex amica le abbia detto la verità e quindi va dalla Salmeron promettendole di smascherarla davanti a tutti. Durante il litigio Genoveva cade a terra accusando l’anziana domestica di averla spinta. Idelfonso ha una conversazione con Antonito e scopre che l’uomo è riuscito con uno stratagemma a evitare il servizio militare. Lui è un eroe di guerra e per questo motivo la prende molto male, tanto da decidere di sfidare il Palacios a duello. Felicia tempesta Camino di domande relative al nastro rosso che ha ricevuto in regalo da un ammiratore segreto, per questo motivo la ragazza inizia ad essere un po’ ansiosa e parla con Maite per trovare un modo per placare i sospetti della madre. La situazione, però, sta per precipitare perché Idelfonso, dopo aver capito lo scarso interesse di Camino nei suoi confronti, decide di troncare la loro conoscenza.

Una vita, dove siamo rimasti

Nelle precedenti puntate della soap opera spagnola “Una vita” Arantxa e Cesareo partono e vengono salutati con affetto sia dai Dominguez che dagli inquilini della soffitta. Josè, però, ha altri grattacapi da risolvere perché teme che Julio possa fermare Bellita o Cinta per strada per raccontare chi sia in realtà. Emilio lo rassicura in quanto ha parlato con il ragazzo è ha saputo che il suo desiderio era solo quello di conoscerlo ma non aveva altre rivendicazioni da avanzare. Jacinto e Servante, però, si sono resi conto della somiglianza fra José e Julio e spettegolano, anche se Antonito ed Emilio provano a zittirli. L’inaugurazione della mostra ha un ottimo successo anche se tutti parlano dei dipinti di donne nude realizzati da Maite. In particolare Felicia è sconvolta da quanto vede e, quando si rende conto che uno dei quadri raffigura una ragazza nuda con un nastro rosso in testa che assomiglia molto a Camino, va su tutte le furie perché capisce che sua figlia le sta nascondendo qualcosa. La ragazza però non si rende conto del cattivo umore della madre e pensa solo ad un modo per riuscire a liberarsi più spesso per vedere Maite e allo stesso tempo trovare un modo per interrompere la sua relazione con Idelfonso che è sul punto di chiedere la sua mano.

Liberto litiga con Rosina per la questione dei quadri ma riesce a rabbonirla quando le fa vedere quanto stanno guadagnando con la vendita delle opere. Tuttavia non è sicuro di voler continuare a mantenere la mostra aperta perché teme che opere così audaci possano intaccare il buon nome della loro famiglia, quindi chiede consiglio a Ramon che invece gli dice di recuperare l’investimento fatto. Santiago viene aggredito per strada e solo per il fortuito intervento di Cesareo riesce a scampare al tentativo di omicidio. L’uomo, però, decide di non denunciare alla polizia l’accaduto perché pensa di sapere chi sia il mandante, quindi dopo aver organizzato con Marcia la loro futura partenza, che culminerà con il matrimonio non appena arriveranno a Cuba, va a parlare con Genoveva per metterla in guardia. La Salmeron in effetti non si sente sicura, anche perché queste continue conversazioni con Santiago sono state notate da Felipe che inizia a farsi alcune domande sul loro rapporto e sul perché il marito della Sampaio è a conoscenza della sua gravidanza. Agustina intanto riceve una lettera di Ursula e, prima di aprirla, ne parla con la Salmeron la quale le consiglia di stracciarla senza pensarci più. La domestica la tiene per un po’ da parte, poi alla fine decide di leggerla.

