Una vita/ Anticipazioni puntata oggi, 14 luglio: Felipe e Marcia si baciano!

Una vita anticipazioni puntata di oggi, 14 luglio

Nella puntata di oggi, mercoledì 14 luglio, della soap opera spagnola “Una vita” Marcia racconta a Felipe tutto quello che ha saputo da Andrade, ma non può dimostrare le sue parole perché è morto. Sapendo anche che Marcia e Santiago si sono lasciati definitivamente e l’uomo è partito per Cuba, l’avvocato si lascia guidare dai suoi sentimenti e bacia la domestica, ma proprio in quel momento arriva Genoveva. Bellita è convinta che José abbia un interesse per Julio, quindi inizia a seguire il marito per scoprire se i suoi sospetti sono reali. Poi ne parla con Cinta la quale non può ancora confessare alla madre la verità sul rapporto che intercorre fra i due. Don Armando torna in prigione e prova a convincere la nipote a piegarsi alle volontà di Felica.

Una vita/ Anticipazioni puntata oggi, 13 luglio: Maite con le spalle al muro

Una vita, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Una vita” Liberto cerca di mediare fra Maite e Felicia e così si reca in prigione per dire alla pittrice quali sono le condizioni imposte da Felicia per ritirare la denuncia: non solo dovrà lasciare per sempre Camino ma dovrà convincerla ad accettare la corte di Ildefonso e diventare sua moglie. Laura interroga Casilda per avere maggiori informazioni su Marcia e sul rapporto che intercorre con Felipe e Genoveva. Cinta deve andare con Emilio dal parroco per fissare la data del matrimonio e racconta alla madre della sua emozione. Bellita è felice per la figlia ma si rammarica perché pensa che qualcosa si stia rovinando nel suo matrimonio con José, soprattutto per il rapporto che lo lega a Julio. Agustina fa ritorno ad Acacias e finalmente conosce Laura ma l’incontro fra le due non sembra andare troppo bene anche perché l’anziana domestica sembra avere un segreto da nascondere. Ramon e Antonito non vogliono andare alla fonte del Montone Azzurro per raccogliere l’acqua che battezzerà Moncho visto che hanno saputo che si tratta di una strada impervia. Lolita, però, non è intenzionata a cambiare idea e la sua insistenza fa litigare padre e figlio. Rosina è venuta a sapere che Camino ha rifiutato la proposta di matrimonio di Ildefonso e si lamenta con Felicia: la Pasamar promette che riuscirà a convincere sua figlia ma le chiede la cortesia di non rivelare a nessuno dello scandalo con Maite. Felipe va alla pensione di Fabiana in cerca di Marcia ma non la trova, così parla con la proprietaria che gli racconta non solo della rottura fra la Sampaio e il marito ma anche dei motivi che hanno spinto i due coniugi a lasciarsi. Cesareo, dopo aver litigato con Camino, va a trovare Emilio al ristorante per parlargli della sorella e e del suo rapporto con Maite.

LEGGI ANCHE:

