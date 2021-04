Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 15 aprile: Camino vuole Maite!

Una Vita, anticipazioni puntata oggi, 15 aprile

Nella puntata di oggi, giovedì 15 aprile, di Una Vita, si avvicina il processo di Andrade e Felipe contatta Santiago perché vuole il suo permesso per incontrare Marcia e prepararla alla sua testimonianza contro il trafficante di schiavi. Il Bacerra, però, non è disposto a fargli incontrare di nuovo sua moglie e fra i due scoppia un violento litigio. Cesar Andrade in carcere si prepara ad affrontare la prima udienza ma non vuole dare al suo avvocato le informazioni necessarie per difenderlo perché afferma che Felipe non costituirà più un problema visto che ha intenzione di eliminarlo definitivamente. Cesareo e Arantxa organizzano un ballo molto sensuale in soffitta e al termine di questo si baciano appassionatamente. Maite fa finalmente ritorno ad Acacias dopo una lunga assenza e questa novità emoziona moltissimo Camino. La sua felicità aumenta quando poi si accorda con la pittrice per riprendere le loro lezioni di pittura.

Una Vita, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Una Vita, Santiago scopre che Marcia e Felipe stanno parlando e irrompe nel loro discorso intimando l’avvocato di stare lontano da lei. Per ferirlo, poi, aggiunge che sua moglie lo ama al di là del vincolo matrimoniale e non lo ha detto solo a parole ma anche con i fatti. Ovviamente l’avvocato incassa il colpo, anche se aggiunge che non è interessato a scandali per questo non risponde quando Santiago lo invita a non avvicinarsi mai più a Marcia perché non risponderà delle sue azioni. Poi rientra con la Sampaio nella loro stanza della pensione e dice alla moglie che ha avuto fin troppa pazienza con lei e che non vuole essere preso in giro: quando viene a sapere che è stato Felipe a procurarle il lavoro all’ambasciata, invita la moglie a rinunciare al lavoro e dice che se non la smetterà di parlare con lui e soprattutto di pensare a Felipe, sarà costretto a reagire come dovrebbe fare un marito che vuole salvaguardare il suo onore. Anche l’avvocato ha uno scontro con Genoveva che ha capito della vicenda di Marcia e lo accusa di essere eternamente indeciso e di non aver dimenticato la sua ex amante neanche ora che sa che forse aspettano un figlio. Non può negare che la donna abbia ragione ma non riesce a rassicurarla come la Salmeron desidererebbe.

Camino innamorata di Maite ma…

Bellita passa sempre più tempo con Margarita che non solo le mette qualcosa all’interno del the ma cerca anche di metterle in testa l’idea che suo marito possa tradirla con l’attrice principale dello spettacolo. Lei in un primo momento fa finta di niente, poi chiede ad Arantxa che cosa ne pensi e la domestica cerca di tranquillizzarla con scarso successo. Il fatto che in casa Dominguez si respiri un’aria molto pesante si evince anche dalla reazione che Bellita e Josè hanno di fronte alla notizia data da Cinta sulle sue imminenti nozze. Il padre si dice felice e poi scappa via per le sue prove teatrali, la madre sembra un po’ più interessata ma poco dopo va via per dare la notizia a Margarita. Anche in casa dei Pasamar c’è un po’ di agitazione: Camino è sempre più intrattabile e i familiari si chiedono come mai. Cesareo, però, cerca di rassicurare Felicia visto che ha avuto una conversazione con Camino la quale gli ha raccontato di essere innamorata ma non corrisposta. Ovviamente sia il guardiano che la Pasamar pensano subito al rappresentante di vini che viene periodicamente nel loro locale e Felicia si rassicura pensando che si tratti solo delle prime delusioni d’amore. Fra Arantxa e Lolita lo scontro per le origini del ballo tipico si fa sempre più accesa e così le due decidono di organizzare una gara alla quale faranno da giuria tutti gli abitanti della soffitta.

