Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 15 ottobre: Liberto pronto ad uccidersi?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA DI OGGI, 15 OTTOBRE

Nella puntata di oggi, giovedì 15 ottobre, di Una Vita Casilda si rende conto che l’apparente calma di Liberto è legata ad un segreto: l’umo beve di nascosto. Per questo si precipita a dirlo a Susana la quale è molto preoccupata che il nipote possa commettere qualche sciocchezza sotto effetto dell’alcool. La sarta, quindi, decide di rivelare l’informazione a tutti gli amici di Liberto così che possano cercare di controllarlo e impedirgli di rovinarsi la vita. Intanto a casa di Alfredo Bryce si introduce un uomo sconosciuto che ha una pistola ed è chiaro che intende usarla. Fra i due scoppia una colluttazione e si sente partire un colpo di pistola: il sicario è stato assoldato da Genoveva o è qualcuno che aveva altri motivi per odiare il banchiere?

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate di Una Vita, Lolita è molto felice per aver rimesso la bottega in ordine, esattamente come prima di chiuderla e per questo festeggia con Carmen e Casilda. Poi si adombra perché ripensa alla lettera che le è arrivata da parte di Genoveva e che contiene le sue scuse e la richiesta di pace. Casilda le consiglia di accettare ma di guardarsi sempre le spalle perché la Salmeron è una donna pericolosa. Cinta torna a casa dalla prima lezione di canto lirico ma spiega ai genitori che, per quanto di tratti di un corso molto interessante, comunque non se la sente di continuare perché è troppo triste. Casilda si incontra con Susana e le racconta di tutto quello che ha fatto Liberto: il Seler sembra essersi rassegnato alla partenza di sua moglie e per questo motivo ha un atteggiamento molto rimesso ma questo insospettisce sia la domestica che la zia. Genoveva raggiunge Lolita in bottega e, dopo averle chiesto ancora scusa, sembra ottenere il perdono dell’amica. Sentendosi compresa, la Salmeron racconta a Lolita che suo marito ha dei gusti sessuali molto particolari e che preferisce soprattutto gli uomini con i quali ha degli incontri violenti perché li picchia e li sevizia. Lolita è sconvolta ma promette di mantenere il segreto e infatti quando poco dopo l’uscita di Genoveva entra in bottega Ramon, la ragazzo non gli racconta nulla.

Angelines si ferma a chiacchierare con Casilda e scopre che Emilio ha amato un’altra ragazza prima di fidanzarsi con lei. Quando poco dopo incontra proprio il Pasamar, è lei stessa a dirgli che il matrimonio fra loro due non potrebbe funzionare se lui ha in testa un’altra donna. Angelines pensa di meritare un uomo che la ami e per questo invita il suo fidanzato a riflettere su quello che davvero desidera: nel caso lo desideri, lo aiuterà lei stessa a rompere la promessa di matrimonio. A casa sua Genoveva è molto agitata e aspetta il ritorno di Alfredo, poi dice a Ursula che nel caso arrivi un biglietto di portarglielo immediatamente. La domestica ne approfitta per intromettersi nella vita della sua padrona e le dice che deve assolutamente dimenticare Felipe perché questa relazione potrebbe essere molto pericolosa per lei: questa affermazione riesce solo a farla infuriare e a spingerla a cacciare via la domestica. Poi torna Alfredo e Genoveva, facendosi trovare molto amorevole, gli dice che quel pomeriggio casualmente ha incontrato Eladio e che lo ha trovato sempre molto affascinante. Poi lo invita ad incontrarlo perché ha bisogno di distrarsi visto che in questo ultimo periodo sta lavorando troppo. Marcelina chiede aiuto ad Arantxa perché vuole fare un regalo a Bellita per scusarsi di tutto il caos che ha creato suo marito Jacinto: la domestica le consiglia di cucinare qualcosa di buono perché sia Bellita che Jose sono buongustai.



