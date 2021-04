Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 16 aprile: Santiago affronta Felipe?

Una Vita, anticipazioni puntata oggi, 16 aprile

Nella puntata di oggi, venerdì 16 aprile, di Una Vita, Santiago non vuole neanche sapere il motivo per il quale Felipe gli voglia parlare e lo aggredisce con violenza, poi intima alla moglie di non accettare il lavoro all’ambasciata. Il giorno dopo, mentre si sta recando in tribunale per deporre contro Andrade, l’avvocato viene travolto da un’auto: le sue condizioni sono molto critiche. Genoveva torna a casa e trova sulla scrivania un giornale aperto in cui si parla della morte del falso Maduro: la Salmeron capisce subito che è una velata minaccia di Ursula. Non ha tempo, però, per angosciarsi perché il suo medico le comunica che i risultati delle analisi sono positive ed è in attesa di un figlio. Peggiorano le condizioni di salute di Bellita che inoltre viene sempre di più aizzata da Margarita contro suo marito: la Del Campo è ormai convinta che Josè la tradisca con la prima attrice dello spettacolo. Proprio il Dominguez riceve una proposta di lavoro da un famoso produttore americano. Camino riprende le lezioni di pittura con Maite ma va incontro ad un’altra delusione: la pittrice le dice di non poter più essere la sua insegnante.

Una Vita, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Una Vita, è la vigilia del processo di Andrade e Felipe viene a sapere che verrà chiamata a testimoniare anche Marcia. L’avvocato pensa che l’esito sia quanto mai incerto, soprattutto perché il trafficante di schiavi si avvale di un professionista del foro. Per questo motivo vorrebbe parlare con la Sampaio per riuscire a prepararla nelle risposte che dovrà dare. Si confida con Liberto e Ramon e sono proprio gli amici a dargli il consiglio giusto: chiedere il permesso a Santiago per poter preparare Marcia per la deposizione, invitandolo ad essere presente all’incontro così da rassicurarlo sulle sue intenzioni. Va così alla pensione di Fabiana e chiede del Bacerra che non c’è. Arriva invece Marcia e l’avvocato le spiega i motivi della sua presenza lì ma proprio in quel momento arriva Santiago che non prende bene la presenza dell’Alvarez-Hermoso e si innervosisce immediatamente. A casa sua, Genoveva consegna una busta con del denaro ad Agustina per ringraziarla dei servizi che le rende, poi le due escono chiacchierando di casa. Non si rendono conto che Ursula si introduce in casa subito dopo, lasciando qualcosa sulla scrivania dell’ufficio della Salmeron.

Bellita tradita dal marito?

Tutti i condomini di Acacias 38 vivono a loro modo un momento molto particolare. Cesareo invita Arantxa in soffitta, dopo essersi accertato che tutti i domestici siano via: le fa trovare un grammofono e un sensuale fandango, poi la bacia appassionatamente. La domestica di casa Dominguez si offende e lo schiaffeggia. Antonito cerca di nascondere alla moglie il suo desiderio di mangiare noccioline ma durante una riunione di famiglia questa sua ossessione viene nuovamente fuori. La moglie, allora, cerca di distrarlo facendogli ballare la danza tipica del suo paese natale, coinvolgendo anche Ramon e Carmen. Margarita continua a instillare in Bellita l’idea che suo marito la tradisca e sfrutta ogni coincidenza per rafforzare questa idea: il suo piano inizia ad avere successo perché la Del Campo si sente sempre più insicura. Anche Emilio ha notato nella sua futura suocera uno strano comportamento e lo racconta alla sorella che però è scontrosa come al solito e non vuole ascoltare le sue chiacchiere. I due iniziano quindi a litigare tanto da richiedere l’intervento di Felicia per mettere pace e sgridare la figlia sempre più intrattabile. All’improvviso, però, l’umore della ragazza cambia visto che scorge in lontananza Maite, appena rientrata ad Acacias. La ferma per salutarla e le due si accordano per vedersi il giorno dopo per le lezioni.

