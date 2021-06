Una vita/ Anticipazioni puntata oggi, 16 giugno: prime contrazioni per Lolita

Una vita, anticipazioni puntata oggi, 16 giugno

Nella puntata di oggi, mercoledì 16 giugno, della soap opera spagnola “Una vita” le lettere di Ursula iniziano ad arrivare a tutti gli abitanti di Acacias e, come previsto dalla Dicenta, gettano non poco scompiglio per le rivelazioni, vere o presunte, che contengono. Lolita ha un malore perché si presentano le prime contrazioni, quindi viene ricoverata in ospedale. Ramon, quindi, sente ancora di più la responsabilità di riuscire a impedire che Antonito venga coinvolto nel duello voluto da Idelfonso. Per fortuna, però, il Palacios riesce a dissuadere il marchesino, con l’aiuto di suo nonno. Idelfonso, molto scosso per le pressioni, decide di interrompere la frequentazione con Camino, mandando la madre Felicia su tutte le furie perché ritiene che la colpa sia solo di Maite. Quando viene a sapere da Liberto che fra la figlia e la pittrice potrebbe esserci qualcosa di più di una semplice amicizia, la Pasamar si imbestialisce e arriva a picchiare la figlia. Santiago decide di recarsi nella periferia della città per cercare il sicario che ha tentato di ucciderlo.

Una vita, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di “Una vita” Agustina rinfaccia a Genoveva di essere una donna falsa, di aver operato in combutta con Ursula per spingerla al suicidio e di voler manipolare la vita di tutti. La Salmeron prova a discolparsi ma fra le due la lite diventa violenta tanto che, per allontanare la signora che tenta di toccarle un braccio, la domestica la spinge e la fa cadere a terra. Solo l’intervento di Casilda e Marcia riesce a non far degenerare la situazione. Nonostante sia chiaro che non è stato voluto da parte di Agustina, Genoveva racconta l’accaduto a suo modo a Felipe, cercando di suscitare la sua compassione. Proprio l’avvocato ha sempre più dubbi sulla sincerità della fidanzata e non è così convinto di voler convolare con lei a nozze. Il litigio fra Genoveva e Agustina è l’argomento dei pettegolezzi di tutto il quartiere che, però, ha anche molti altri argomenti di conversazione, visto che si discute molto anche di Idelfonso che ha lanciato il guanto di sfida ad Antonito per un duello all’ultimo sangue. Lolita è molto scossa perché teme che il marito, che non ha mai maneggiato una pistola, possa perire. Anche Ramon è molto preoccupato per il figlio e cerca di incontrare il marchesino per riuscire a convincerlo a non portare avanti questa inutile e obsoleta usanza.

Camino è molto preoccupata e si sente in colpa visto che Idelfonso è andato al ristorante per incontrare lei. Dice alla madre che vorrebbe andare a casa dei Palacios per esprimere la sua vicinanza alla famiglia ma Felicia non è assolutamente d’accordo perché reputa che questi siano argomenti da uomini e che lei non dovrebbe esporsi per non indispettire il suo pretendente. Questo divieto fa innervosire ancora di più Camino che soffre per le continue imposizioni della madre nella sua vita privata. Josè ed Emilio fanno di tutto per evitare che Bellita possa uscire di casa. La loro preoccupazione, infatti, è che la donna possa intrattenersi a parlare con alcuni dei vicini e scoprire, così, che sia Servante che Jacinto si sono convinti che Julio sia figlio illegittimo di suo marito. La donna inizia a sospettare qualcosa ma è troppo occupata nella ricerca di una domestica che possa sostituire Arantxa per accorgersi che il marito e il genero tramano alle sue spalle. Rosina viene a sapere da Casilda del litigio di Genoveva e Agustina e si appresta ad andare a trovare l’amica per darle il suo sostegno. Prima di uscire di casa, però, dà uno sguardo alla posta del giorno e si rende conto che anche a lei è arrivata una lettera di Ursula.

