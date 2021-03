Una vita/ Anticipazioni puntata oggi, 16 marzo: Bellita insiste con Margarita ma..

Una vita, anticipazioni puntata oggi, 16 marzo

Nella puntata di oggi, martedì 16 marzo, di Una Vita, Bellita si dà a fare per organizzare lo spettacolo di Cinta, con l’idea di far arrivare in qualche modo il denaro a Margarita. Pensa, così, di contattare la donna per chiederle il suo supporto artistico per organizzare la serata. Ursula inizia ad avere delle visioni nelle quali il volto di Genoveva si sovrappone a quello di Cayetana e capisce che la Salmeron la tradirà proprio come fece la sua padrona precedente. Servante ha un’idea a suo dire geniale per riuscire a far guadagnare a Marcelina ancora più denaro: l’offerta di limonata fresca al di fuori del chiosco. La moglie di Jacinto si lascia convincere facilmente, non rendendosi conto che questa iniziativa le farà spendere più denaro rispetto a quanti ne guadagna. Felipe e Genoveva riescono finalmente a comunicare a tutti i loro amici che hanno intenzione di sposarsi e lo fanno durante un pranzo al locale di Felicia, alla presenza di tutti i vicini di Acacias. La notizia ovviamente arriva anche alle orecchie di Marcia.

Una vita, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Una Vita, nonostante Ursula minacci Genoveva di raccontare a tutti delle reali cause della morte di Alfredo Bryce se lei dovesse rompere il loro patto criminale, la Salmeron non si lascia intimorire e le dice che se non se ne andrà spontaneamente, la costringerà a mettere in atto tutto quello che è necessario per farla sparire per sempre. Più tardi, poi, racconta a Felipe di aver deciso di seguire il suo consiglio e di aver licenziato definitivamente la Dicenta, dandole appena due giorni per raccogliere le sue cose e lasciare la soffitta. L’avvocato è molto felice di questa decisione e coglie l’occasione per dire alla donna di aver organizzato un pranzo ufficiale al Nuovo Secolo per riuscire a dare a tutti l’annuncio del loro fidanzamento. Agustina ascolta la loro conversazione e il mattino successivo, quando porta a Ursula nella sua stanza la tisana rilassante, le consiglia di non perdere tempo e di mettersi subito a cercare un altro lavoro. Tuttavia la Dicenta non ha intenzione di andare via e dice ad Agustina che la Salmeron si pentirà moltissimo di averla cacciata via. Marcelina ha a malincuore smantellato l’angolo della musica rilassante, solo dietro le insistenze di Jacinto, ma quando arriva Servante e viene a sapere che cosa è successo con Lolita, la istiga a trovare un’altra forma di business per guadagnare tanto e spiattellare in faccia a Lolita e Felicia la sua bravura con gli affari.

Camino e Maite sempre più vicine…

Camino, dopo una prima ed esaltante lezione di pittura, si reca alla seconda e viene stupita da Maite che le propone di posare i pennelli e andare immediatamente al museo per ammirare da vicino le opere dei grandi pittori. Quando rientrano Camino è davvero esaltata ma quando racconta a sua madre le meraviglie che ha visto, trova in Felicia una certa diffidenza, in quanto la donna pensa che con l’arte non si possa guadagnare denaro a sufficienza. Mentre Camino rimugina su quanto ha detto Felicia, arriva Maite che dice alla ragazza che durante la visita al museo è riuscita a captare la sua propensione naturale per l’arte e le propone di andare insieme a Parigi per visitare il laboratorio di un pittore molto conosciuto che si chiama Pablo Picasso. Cinta racconta a sua madre del suo desiderio di tornare ad esibirsi sul palco e così a Bellita viene in mente un’idea: organizzerà uno spettacolo durante il quale Cinta si esibirà e il ricavato andrà in beneficenza, ovviamente a Margarita. Presa da questo progetto, smette di preoccuparsi per suo marito Josè che ha avuto la parte nello spettacolo di professionisti per il quale ha fatto il provino.

