Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 16 ottobre: Rosina tornerà prima che…

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 16 OTTOBRE

Nella puntata di oggi, venerdì 16 ottobre, di Una Vita, Genoveva riferisce al marito di essere riuscita a convincere Eladio che ha accettato di andarlo a trovare questa sera stessa. Il Bryce, quindi, si appresta a trascorrere una notte stringendo fra le sue braccia l’ex amante ma quando va ad aprire la porta non si trova di fronte il ragazzo bensì un altro uomo che è armato. Fra i due scoppia una colluttazione perché Alfredo tenta di disarmarlo ma all’improvviso si sente un colpo di pistola e delle urla: uno dei due contenenti è rimasto sul pavimento privo di vita. Il sicario è stato assoldato proprio da Genoveva che in questo modo spera di liberarsi per sempre del marito per poter vivere alla luce del sole la sua storia con Felipe. Peccato che l’avvocato l’abbia solo usata per far scarcerare Liberto e che ora abbia intrecciato una relazione con la domestica Marcia.

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate di Una Vita, Genoveva spinge Alfredo ad incontrare Eladio ma il marito è molto sospettoso su tanto interesse nel fargli incontrare il suo amante. La Salmeron gli racconta, però, di sentirsi in colpa per averlo tradito con Felipe e per questo di desiderare che lui possa trascorrere una serata felice di svago. I due si accordano sul fatto che lei parlerà con il ragazzo per convincerlo a rivedere il Bryce, visto che l’ultima volta il banchiere non è stato molto delicato con lui. Alfredo accetta ma Ursula, che ha sentito tutta la conversazione, sospetta che Genoveva nasconda qualcosa. Casilda riferisce a Susana che Liberto si sta dando all’alcool e la sarta è molto preoccupata dalle sorti del nipote. La Seler chiede alla domestica di controllarlo e fargli sparire tutte le bottiglie di liquore mentre lei escogita una strategia per aiutarlo a riprendersi. Angelines e Emilio affrontano di nuovo il discorso sulla loro relazione e la ragazzo gli rivela di voler tornare al suo paese perché c’è un ragazzo di cui è innamorata ma ha paura perché non è mai andata contro il volere di suo padre. Emilio, però, promette di aiutarla e subito dopo escogita un piano che potrà avere successo solo se Antonito accetterà di aiutarlo: l’amico non tradisce le sue aspettative.

Ramon racconta ad Antonito di essere preoccupato per Lolita perché il giorno prima ha visto che parlava con Genoveva di qualcosa di importante e hanno interrotto la conversazione appena lui è entrato in bottega: il figlio promette di parlare con sua moglie e metterla in guardia. Susana va da Lolita e le chiede se suo nipote negli ultimi giorni ha acquistato da lei dei liquori ma la ragazza nega che Liberto sia mai stato lì a fare acquisti. Le due donne si rendono conto che è difficile riuscire a impedire al Seler di comprare degli alcolici ma Susana non si arrende e così, appena incontra Ramon, ne parla anche con lui, pregandolo di stare il più vicino possibile a suo nipote: il Palacios si mette a disposizione della donna. Mentre Marcelina non riesce a trovare una specialità culinaria da preparare per fare felice Donna Bellita, la donna e suo marito Jose sono preoccupati per Cinta perché la ragazza si rifiuta di uscire di casa e piange disperata per aver perso Emilio. Ramon racconta ad Antonito, Lolita e a Carmen che ha saputo da Susana che Liberto ha iniziato a bere. Antonito pensa che la zia stia esagerando, ma Ramon invita alla prudenza. Poi il giovane Palacios non riesce più a resistere alla tentazione di chiedere spiegazioni alla moglie e quindi dice a Lolita di aver saputo che sta frequentando di nuovo Genoveva: la donna non nega e si dice pronta a raccontare quello che ha saputo di nuovo sul comportamento vigliacco del Bryce.



© RIPRODUZIONE RISERVATA