Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 17 aprile: Felipe morirà?

Una Vita, anticipazioni puntata oggi, 17 aprile

Nella puntata di oggi, sabato 17 aprile, di Una Vita, è finalmente arrivato il giorno del processo di Andrade e Felipe si reca in tribunale ma non arriverà mai in aula: poco prima di entrare, una macchina lo travolge, lasciandolo a terra in fin di vita. Viene subito ricoverato in ospedale e Genoveva accorre al suo capezzale, molto preoccupata per le sue condizioni. Anche Marcia è angosciata per la vita dell’avvocato ma non può raggiungerlo per non far adirare Santiago. Camino finalmente riprende le lezioni di pittura con Maite ma ha una brutta sorpresa: la pittrice le dice che non potrà più essere la sua insegnante, senza aggiungere ulteriori spiegazioni. L’umore della Pasamar, quindi, peggiora nuovamente e questo non sfugge a Felicia che inizia a mettere insieme più informazioni. C’è una grande novità anche a casa Dominguez: un imprenditore molto famoso di Hollywood sta per arrivare ad Acacias per fargli un provino.

Una Vita, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Una Vita, Santiago aggredisce Felipe e non crede al fatto che era alla pensione solo per parlare con lui e per chiedergli il permesso di preparare Marcia al processo. La zuffa continua per strada e Santiago colpisce con violenza l’avvocato: solo l’arrivo di Genoveva li separa. Mentre Marcia prova a calmare il marito, la Salmeron riporta Felipe a casa e non nasconde il suo disappunto per il continuo legame che il fidanzato mantiene con la sua ex amante. La donna capisce che Felipe ama ancora la Sampaio e non riesce ad accettare questa idea ma l’avvocato non coglie le sue provocazioni e va via. Quella sera Genoveva decide di restare a casa sua da sola e Agustina prova a farle mangiare qualcosa senza successo. Mentre parlano degli ultimi avvenimenti, le due donne si rendono conto che qualcuno si è introdotto in casa e ha lasciato un giornale aperto sulla scrivania dello studio di Genoveva. La padrona di casa leggendo si rende conto che può essere stata solo Ursula visto che la pagina è aperta sull’articolo che parla della morte di Maduro. Agustina è molto spaventata ma viene rassicurata da Genoveva che capisce di essere lei il bersaglio principale della Dicenta che sicuramente non si arrenderà e troverà un altro modo per colpirla e farle del male.

Margarita ha messo nella testa di Bellita il dubbio che Josè possa essere interessato all’attrice che lavora con lui nello spettacolo. Per questo motivo cerca di saperne di più e, durante la merenda con il marito, gli chiede maggiori informazioni proprio su Ester. Non viene rassicurata, però, dalle parole del Dominguez ma anzi si angoscia ancora di più, tanto da sentire il bisogno di confidarsi con Arantxa. Cinta, ignara di tutto, si lamenta con i genitori per il fatto che non hanno detto nulla sul fidanzamento affrettato con Emilio e si sente molto trascurata dai due. Il Pasamar, felice per non dover affrontare le ire dei futuri suoceri, concorda comunque con la ragazza sul vedere soprattutto Bellita molto strana. Emilio non ha detto ancora nulla a sua madre, non volendo impensierirla più di tanto visto che è già molto preoccupata per Camino, sempre più intrattabile. La ragazza ha avuto uno sprazzo di felicità quando ha visto Maite di ritorno ad Acacias ma, nonostante la pittrice le abbia confermato la lezione per il giorno dopo, la sente molto distante, quasi che volesse tenerla lontano o ristabilire con lei solo un rapporto professionale. Intanto alla soffitta i domestici sono molto preoccupati per il ritorno di Ursula nel quartiere ma riescono facilmente a distrarsi parlando dell’argomento del giorno: la sfida di ballo che ci sarà fra Lolita e Arantxa.

