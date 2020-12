Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 17 dicembre: Antonito e Ramon allo scontro

Una Vita, anticipazioni puntata di oggi, 17 dicembre

Nella puntata di oggi, giovedì 17 dicembre, di Una Vita Felipe e Mauro stanno per vivere una situazione davvero incredibile: pensano che Andrade abbia scoperto il loro gioco e invece sembra che sia cascato completamente nella trappola che gli hanno teso. Lo schiavista, infatti, è pronto a procurare a quelli che crede essere due uomini d’affari dai gusti un po’ particolari le donne di colore che vogliono acquistare come schiave. Josè, intanto, prova a a tener fede al patto che ha stretto con Emilio e quando cerca di avvicinarsi sempre di più a Ledesma, cercando di trovare delle prove della sua colpevolezza. Copernico, però, non si fida di lui e lo tiene a distanza ma il padre di Cinta non è un uomo che si arrende e quindi cerca di rompere la corazza di diffidenza del futuro marito di Felicia. Le discussioni in casa Palacios sono sempre più frequenti e coinvolgono non solo Carmen e Lolita ma anche Ramon e Antonito. La situazione, poi, peggiora quando Susana inizia a mettere in giro altri pettegolezzi che riguardano la famiglia.

Una Vita, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Una Vita, Rosina si congratula con Felicia per le sue imminenti nozze e le chiede come procedono i preparativi del matrimonio. La moglie di Liberto, però, si rende immediatamente conto che c’è qualcosa che non va e che l’amica non è affatto felice come dovrebbe essere una futura sposa. Ovviamente Felicia nega tutto poi, quando resta da sola con sua figlia, racconta a Camino che si è ormai rassegnata al fatto di sposare Ledesma e spera che lo stesso facciano anche i suoi figli ma teme che Emilio le nasconda qualcosa. Intanto Josè, per mantenere la promessa fatta a Emilio, cerca di fare amicizia con Copernico anche se l’uomo si dimostra abbastanza diffidente, soprattutto perché si sente in una posizione di inferiorità rispetto al Dominguez che, invece, è un vero signore. Susana con una scusa si reca a casa di Lolita per parlare con Carmen e avere informazioni sul loro litigio. Mentre Carmen cerca di non farle sapere nulla, Lolita inizia a provocarla davanti alla pettegola di Acacias e per questo motivo le dà un motivo in più per sparlare della famiglia Palacios. Intanto Antonito e Ramon si incontrano per sbaglio alla locanda di Fabiana e ricominciano a litigare proprio come fanno le loro mogli.

Felipe partecipa ad una riunione con Genoveva, Ramon e Liberto per la questione del rimpatrio dei soldati e l’avvocato specifica ancora una volta che non potrà partecipare ad altre riunioni perché è troppo impegnato con il lavoro. La Salmeron è molto dispiaciuta e contrariata ma cerca di fare di tutto per non darlo a vedere. Poi Felipe raggiunge Mauro in albergo e gli chiede scusa per la sera precedente, quando ha aggredito l’amico perché si sentiva impotente nei confronti della situazione con Andrade. Il San Emeterio accetta le sue scuse e gliele porge a sua volta perché non doveva avere una reazione così esagerata. Felipe dice all’amico che ha deciso di affidarsi completamente a lui e di non avvisare la polizia e il commissario Mendez, come invece voleva fare, così da lasciargli campo libero per portare avanti le sue indagini personali. Poi i due si recano all’appuntamento con Andrade che, prima di parlare dell’argomento più importante, specifica che per fidarsi delle persone con le quali vuole entrare in affari deve essere sicuro della lealtà di chi ha davanti. Così lo schiavista consegna a Mauro una busta nella quale, a suo dire, è contenuto il suo ritratto. L’ex poliziotto apre la busta e resta molto sorpreso di quello che vede: la situazione sembra farsi molto pericolosa.





© RIPRODUZIONE RISERVATA