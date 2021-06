Una vita/ Anticipazioni puntata oggi, 17 giugno: Marcia scopre la verità su Santiago

Una vita, anticipazioni puntata di oggi 17 giugno

Nella puntata di oggi, giovedì 17 giugno, della soap opera spagnola “Una vita” tutti coloro che hanno ricevuto la lettera di Ursula iniziano a schierarsi gli uni contro gli altri poiché ogni lettera contiene delle rivelazioni che mirano a portare zizzania fra gli abitanti di Acacias. Ad esempio a Rosina è stato scritto che suo marito Liberto l’ha tradita non solo con Genoveva ma anche con molte altre donne; mentre a Carmen viene rivelato che Ramon pensa solo alla sua defunta moglie e si reca ogni giorno di nascosto sulla sua tomba. Nella lettera destinata a Lolita, che è ricoverata in ospedale, c’è scritto che Carmen di nascosto deride le donne di Cabrahigo. In quella ricevuta da Bellita viene rivelato che Felicia la considera una donnaccia con poco talento mentre a Marcia viene fatta la rivelazione più scottante: il figlio che Genoveva aspetta non è di Felipe, come lei vuole far credere, bensì di Santiago con il quale la donna ha avuto una relazione clandestina. Solo l’intervento di Ramon riesce a sanare la situazione.

Una vita, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di “Una vita” ad Acacias iniziano ad arrivare le lettere scritte da Ursula prima di morire. Una delle vicende che tiene banco nel quartiere è sicuramente quella relativa al duello fra Antonito e Idelfonso. Ramon è molto preoccupato e prova ad andare a parlare con Felipe per sapere se ci sono dei presupposti dal punto di vista legale. Scopre, così, che la legge è dalla loro parte in quanto il duello è vietato ma che le autorità tollerano questa pratica, soprattutto se sono coinvolti dei nobili. Lolita, intanto, molto preoccupata per il marito ha un malore e Carmen e Fabiana la portano subito in ospedale. Nonostante la madre le abbia proibito di schierarsi da una parte o dall’altra nella vicenda del duello, Camino chiede un incontro con il marchesino, nel tentativo di convincerlo ad annullare il duello ma non ci riesce e fra i due nasce un litigio. Quando Felicia viene a sapere dell’iniziativa presa dalla figlia, reagisce molto male e accusa la figlia di avere troppi grilli per la testa e di essere influenzata dalle idee di Maite.

Servante scopre Santiago per strada con uno strano atteggiamento e il marito di Marcia è costretto a raccontargli che ha conosciuto una persona che può aiutarlo a identificare l’uomo che ha tentato di ucciderlo: vuole quindi rintracciarlo per scoprire chi sia il mandante. Servante prova a farlo desistere ma poi la sua attenzione viene catturata da Emilio che ha raggiunto lui e Jacinto nel tentativo di convincerlo a non diffondere la notizia che secondo loro Julio sarebbe il figlio illegittimo del Dominguez. Proprio il ragazzo decide di chiedere informazioni sui prezzi della locanda Buena Noche perché vorrebbe trasferirsi lì e Servante sembra molto ben disposto nei suoi confronti, anche se Jacinto tenta invece di scoraggiarlo. José invece è sempre più preoccupato che questa notizia possa turbare in qualche modo Bellita e quindi si fa aiutare proprio dal futuro genero. Felipe è sempre più angosciato dall’idea che fra pochi giorni dovrà convolare a nozze con Genoveva. Nel suo cuore, infatti, c’è solo Marcia e non fa che ricordare le occasioni felici che ha trascorso insieme alla donna, che è ormai in procinto di partire per Cuba con il marito.

