Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 17 ottobre: chi è morto?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA OGGI, 17 OTTOBRE

Nella puntata di oggi, sabato 17 ottobre, di Una Vita il colpo di pistola che si è sentito riecheggiare in casa Bryce ha ucciso Alfredo: mentre il banchiere giace morto a terra, l’assassino ingaggiato da Genoveva riesce a scappare indisturbato. Susana, invece, viene a scoprire che suo nipote Liberto ha fatto scrivere il suo testamento e questa notizia la turba moltissimo perché teme che il ragazzo abbia in mente di togliersi la vita. Ledesma preme affinché il matrimonio venga celebrato quanto prima, così Emilio escogita un piano: vuole farsi scoprire da Angelines mentre bacia Cinta così da dare alla ragazza la scusa per poter rompere il fidanzamento. Tuttavia qualcosa va storto ed è lo stesso Ledesma a scoprirli. Felipe ha un confronto con Genoveva e le dice che non l’ha mai amata ma si è servito di lei per riuscire a distruggere Alfredo. La donna è davvero sconvolta dalle parole che ascolta

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate di Una Vita, Ramon va a casa di Felipe perché vuole parlare con l’avvocato di Liberto. Il Palacios gli propone di fare dei turni per riuscire a tenergli compagnia il più possibile. Poi Ramon aggiunge all’amico che ha saputo da Lolita che Alfredo Bryce ha l’abitudine di andare a letto con i ragazzi e li tortura durante le notti di passione ma Felipe gli spiega che sa già tutto e che vuole utilizzare questa informazione per riuscire a incastrare il banchiere. Quando Felipe dice a Marcia di trovare strano che Genoveva si sia confidata con Lolita, capisce che la Salmeron ha un piano in mente e decide di andare a parlare con lei ma la domestica lo trattiene con i suoi baci. Genoveva, intanto, raggiunge Lolita alla bottega e le regala dei sali da bagno adatto per le donne i gravidanza. Poi le racconta che quel pomeriggio il marito riceverà uno dei suoi amanti a casa e le chiede di trascorrere il pomeriggio con lei. Lolita va oltre e le propone di chiudere la bottega e andare a fare merenda con le altre signore e la Salmeron accetta di buon grado dandole appuntamento per più tardi. Appena uscita, Genoveva incontra Ursula e le ordina di andare con lei al Nuovo Secolo quel pomeriggio perché Alfredo deve restare da solo a casa ed è meglio che nessuna di loro sia presente, per la propria incolumità.

Marcelina riesce ad avere da Susana una ricetta francese che utilizzerà per preparare una prelibatezza per Bellita, così da farsi perdonare per averla fatta litigare con il marito. Anche Jacinto ha la stessa idea e va da Jose per chiedergli quale piatto preferisce la moglie. Lolita ha organizzato la merenda con le altre signore ma la presenza di Genoveva fa irritare tutte, in particolare Susana e Bellita. Le parole di Carmen e Felicia, però, riescono a convincere le altre a restare e a darle un’opportunità. Casilda continua a tenere sotto controllo Liberto e si rende conto che l’uomo, tutte le volte che pensa a sua moglie, beve ancora di più. Appena il Seler esce la domestica con l’aiuto di Jacinto prova ad aprire un cassetto chiuso a chiave nel quale Liberto ha nascosto dei documenti che lo hanno turbato molto. Emilio va di nascosto a casa di Cinta per dirle di aver parlato con Angelines e che forse la stessa ragazza potrà essere la chiave per rompere il fidanzamento. Propone quindi alla sua amata di fare parte del suo piano per riuscire a convincere Ledesma a rompere la promessa. Cinta è felicissima e si dice disposta a tutto, poi manda via Emilio prima che qualcuno lo veda. Mentre Alfredo aspetta l’arrivo di Eladio per una notte di passione, dalla porta entra invece un uomo armato che ingaggia una colluttazione con Alfredo al termine della quale parte un colpo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA