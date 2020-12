Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 18 dicembre: Genoveva ha fallito?

Una Vita, anticipazioni puntata oggi, 18 dicembre

Nella puntata di oggi, venerdì 18 dicembre, di Una Vita Felipe è finalmente felice perché si sente ad un passo dal ritrovare Marcia. Andrade ha finalmente ammesso il suo coinvolgimento nella tratta delle schiave e ha promesso che farà il più in fretta possibile per trovare le 10 ragazze di colore che gli hanno chiesto i suoi nuovi soci in affari. Tuttavia avverte che le richieste sono tante, soprattutto per le più belle che vengono utilizzate come schiave sessuali nei bordelli. L’avvocato teme quindi che la donna che ama possa correre gravi pericoli. Josè prova in tutti i modi a diventare amico di Ledesma anche se l’uomo non sembra molto propenso e soprattutto non si sbottona sul suo passato. Per fortuna Emilio sembra aver trovato delle prove schiaccianti che potrebbero inchiodare Copernico. La situazione in casa Palacios è molto pesante perché ora gli schieramenti sono cambiati nuovamente: si è creata una stretta alleanza fra Lolita e Carmen che si contrappongono a Ramon e Antonito.

Una Vita, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Una Vita, Felipe e Mauro vivono un momento di tensione al cospetto di Andrade perché pensano di essere stati scoperti. Invece lo schiavista è cascato in pieno nella trappola che hanno organizzato e si dice disposto a procurare loro quello che cercano. Ad Acacias Genoveva, incurante di tutto quello che Felipe sta facendo all’insaputa di tutti, è molto preoccupata per la visita che qualche giorno prima il Commissario Mendez ha fatto a Felipe ma Ursula la rassicura sul fatto che nessuno potrà ritrovare Marcia perché la ragazza non si trova più in Spagna. Fabiana racconta a Lolita e Carmen che i loro mariti sono stati alla locanda a prendere il caffè e che prima non si sono rivolti la parola e poi hanno iniziato a litigare furiosamente, per cui le invita a trovare una soluzione per salvare il rapporto fra padre e figlio. Decidono, così, di indire una riunione di famiglia durante la quale provano a far fare pace ai due ma si verifica una strana situazione per cui le due donne iniziano a difendersi l’una con l’altra dagli attacchi dei loro mariti, con il risultato che in casa c’è di nuovo la guerra.

Felicia chiede a Camino di aiutarla nei preparativi delle nozze con Ledesma e la ragazza è molto dispiaciuta e vorrebbe rifiutare ma vedere la madre molto avvilita le fa cambiare idea. Ovviamente Camino non racconta alla donna che il fratello Emilio sta facendo di tutto per riuscire a trovare delle prove che possano servire per ricattare a sua volta Copernico Ledesma. Il piano di Emilio comprende anche il fatto che Josè, il suo futuro suocero, diventi amico proprio di Ledesma per riuscire ad estorcergli informazioni. Il Dominguez ha provato ad eseguire il suo compito ma è stato notato da Arantxa che decide di raccontare tutto a Bellita, alla quale non riesce a nascondere mai nulla. La donna, quindi, mette sotto torchio il marito per scoprire per quale motivo abbia bevuto alla locanda un bicchiere di vino con quell’uomo rozzo ma Josè furbamente fa leva sulla vanità della moglie e le racconta che si sono incontrati per parlare proprio di lei e delle sue abilità come cantante. Servante è molto triste perché, non potendo contare su una lettera di referenze, non potrà concorrere al posto di lavoro nell’ambito della brigata del re di Spagna. A risolvere la situazione, però, sono Fabiana e Servante. Quest’ultimo è riuscito a farsi fare una lettera di referenze da parte del suo comandante e Fabiana consegna la documentazione al suo socio che finalmente è felice e ringrazia commosso i suoi amici.



© RIPRODUZIONE RISERVATA