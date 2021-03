Una vita/ Anticipazioni puntata oggi, 18 marzo: Marcia lascia la città?

Una vita, anticipazioni puntata oggi, 18 marzo

Nella puntata di oggi, giovedì 18 marzo, di Una Vita, Santiago capisce che Marcia non sarà mai felice fino a che resterà ad Acacias e così le propone di andare via insieme. Per riuscire a partire, però, hanno necessità di denaro e così va a chiederli a Genoveva la quale, però, si rifiuta di dargli altro denaro, visto che ormai è convinta di aver conquistato il cuore di Felipe. Allo spettacolo di Cinta e Bellita partecipa a sorpresa anche Margarita la quale si commuove molto, poi sviene suscitando l’apprensione della Del Campo. Felicia inizia a nutrire molti dubbi sulle lezioni che Camino sta prendendo di pittura perché è convinta che da quando Camino sta frequentando Maite sia sempre più strana. Per questo chiede ad Emilio di introdursi nello studio della pittrice per capire come si svolge una lezione ma quando Camino se ne rende conto si arrabbia moltissimo, sentendosi trattata come una bambina.

Una vita, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Una Vita, Genoveva parla con l’uomo misterioso che si è introdotto a casa sua e gli chiede di trovare una persona che le servirà per portare avanti il suo piano ed eliminare tutti gli ostacoli che si frappongono fra lei e l’uomo che ama. Ursula, invece, si rende conto che la Salmeron non cambierà idea e che davvero non la riprenderà a lavorare a casa sua. Per questo motivo decide di vendicarsi e le promette che troverà il modo per ridimensionare la sua tracotanza. Dopo aver pensato a come sistemare la Dicenta, Genoveva va alla bottega di Lolita dove sa che sta lavorando Marcia. La donna vuole acquistare del formaggio per Felipe e non perde l’occasione per vantarsi davanti alla ex fidanzata dell’avvocato della sua felicità e del fatto che a breve si sposeranno. Marcia prende molto male questa visita e quando la Salmeron va via piange disperata. In quel momento, però, arriva Santiago che ha approfittato della pausa pranzo per andare a trovare sua moglie. Trovandola in lacrime le chiede che cosa sia successo ma ovviamente Marcia non rivela nulla e gli chiede solo di abbracciarla. Anche Lolita ha le sue difficoltà perché è ancora arrabbiata per il fatto che Antonito ha dimostrato un certo interesse nei confronti di Maite.

Camino e Maite continuano ad avvicinarsi ma…

Camino è sempre più felice delle sue lezioni di pittura con Maite e sente che quando lei le prende la mano per aiutarla nel tratteggiare la pennellata la percorre uno strano brivido. Si trova, quindi, sempre più spesso a sognare ad occhi aperti e immaginare la sua vita se potesse andare dove vuole e fare quello che desidera. Intanto Rosina va a fare una visita a sorpresa allo studio di Maite e vorrebbe vedere i lavori di Camino ma resta molto colpita soprattutto dai busti scolpiti che ci sono in atelier. Marcelina viene a sapere sa Jacinto che Felicia e Lolita hanno iniziato a regalare nelle loro botteghe anche lupini e giornali gratuitamente. Questa cosa la manda su tutte le furie perché sa che questo atteggiamento potrebbe farle perdere clienti. Però, invece di eliminare qualsiasi momento di difficoltà con le amiche, decide di affondare ancora di più il colpo e con l’aiuto di Servante pensa alla prossima mossa per dare fastidio alle due. Cesareo, invece, ha preso due biglietti per lo spettacolo di Donna Bellita e vorrebbe invitare Arantxa ma non ha il coraggio di confessarlo a tutti gli altri inquilini della soffitta. Anche Casilda vorrebbe prendere parte all’evento ma quando chiede il permesso a Rosina trova una certa resistenza da parte della donna, poi arriva Liberto e mette pace fra le due donne.

