Una vita/ Anticipazioni puntata oggi, 19 luglio: Cesareo trova il cadavere di Marcia

Una vita anticipazioni puntata di oggi, 19 luglio

Nella puntata di oggi, lunedì 19 luglio, della soap opera spagnola “Una vita” Maite viene scarcerata e Camino dice a Ildefonso che gli sarà per sempre grata ed è pronta a qualsiasi cosa per sdebitarsi. Antonito e Ramon hanno portato ad Acacias l’acqua della fonte battesimale e Lolita vorrebbe farla bere a Moncho, nella speranza che possa salvarlo ma i suoi familiari non sono d’accordo. Durante la sua ronda, Cesareo trova il cadavere di Marcia nel parco e nota che il coltello con il quale è stata uccisa è quello che apparteneva a Santiago. Comunica quindi l’informazione al commissario Mendez che inizia a indagare sull’accaduto. Nel frattempo la notizia del nuovo omicidio scuote l’intero quartiere di Acacias e arriva anche alle orecchie di Felipe che ha un mancamento realizzando che ha perso per sempre la donna della sua vita.

Una vita, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Una vita” Camino riceve una visita di Ildefonso che le racconta di aver offerto al marito della lavandaia una cifra doppia rispetto a quella che il misterioso committente aveva pagato per convincere la donna a sporgere denuncia: i due, quindi, il giorno dopo si recano in commissariato per dire di essersi sbagliati. La giovane Pasamar è molto felice, convinta che a breve la sua amata Maite sarà nuovamente libera, e per questo motivo abbraccia con gratitudine il marchesino. Felicia li vede da lontano e pensa che si tratti di un primo segnale che dimostra che la figlia sta prendendo in considerazione l’idea di accettare la proposta di matrimonio. Quando poi tenta di instaurare con Camino un discorso più intimo da madre a figlia, viene raggelata dalla ragazza che le sottolinea che non potrà mai amare Ildefonso, per il quale prova solo gratitudine, e non appena la pittrice sarà libera, partirà con lei per andare in un posto dove potranno vivere liberamente il loro amore. Felicia sviene. Mentre Emilio è preso fra i preparativi del matrimonio e le preoccupazioni legate alla famiglia, Cinta racconta al padre dei sospetti di sua madre sulla omosessualità del marito e lo convince a raccontare a Bellita tutta la verità. La donna, però, non prende bene la notizia che Julio è figlio illegittimo di José.

Le condizioni di Moncho non migliorare e Lolita è disperata, visto che i medici le hanno detto che potrebbe morire. Per fortuna ha il sostegno di Carmen e di tutti gli altri domestici e signori di Acacias che si prodigano per non farla sentire sola visto che Antonito e Ramon sono ancora in viaggio per trovare l’acqua della fonte. Felipe racconta a Liberto di quello che ha scoperto su Genoveva ma l’amico lo invita a non credere a queste calunnie e a tenere fede ai suoi voti matrimoniali. L’avvocato, però, sogna solo di poter stare con Marcia e così chiede a Fabiana di consegnarle un biglietto per incontrarsi di nascosto e parlare. La Salmeron, però, è decisa ad agire prima: dopo aver fatto in modo di trovarsi da sola a casa, si veste di nero per non farsi riconoscere e contatta telefonicamente la Sampaio per incontrarla al parco. Qui le due si appartano per parlare e Genoveva le propone di accettare molti soldi per andarsene via, visto che comunque Felipe non la lascerà mai in quanto porta in grembo suo figlio. Marcia non accetta e Genoveva, accecata dalla paura di perdere il marito, pugnala la domestica a morte e scappa via. Non sa che qualche minuto prima Cesareo l’aveva intravista aggirarsi nel parco e si era insospettito, anche se non è riuscito a seguirla fino al luogo dell’appuntamento con la rivale.

