Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 19 maggio: Josè preoccupato per Bellita

Una Vita, anticipazioni puntata oggi, 19 maggio

Nella puntata di oggi, mercoledì 19 maggio, di Una Vita c’è un risvolto inaspettato nel piano di Genoveva e Santiago: non avendo avuto tempo di nascondere il cadavere di Ursula, il corpo viene scoperto da alcuni contadini. Convocata la polizia, sul luogo del delitto arriva il commissario Mendez e subito riconosce la Dicenta. Iniziano, quindi, le indagini per scoprire il colpevole e i sospetti si rivolgono, però, verso i soggetti sbagliati, mentre tutti gli abitanti di Acacias si chiedono chi possa averla uccisa. Quando Felipe viene informato dalla polizia della morte di Ursula, inizia a sospettare di tutti, mentre la Salmeron si mostra davvero stupita e sconvolta della notizia. Bellita inizia finalmente a riprendersi poco alla volta, ed è molto felice di poter trascorrere del tempo con la sua famiglia, dopo averla trascurato tanto. Inizia, però, a chiedere notizie di Margarita con maggiore insistenza e Josè, preoccupato che il dolore della verità possa compromettere il suo precario stato di salute, chiede a tutti i familiari di non dirle nulla del tentativo di avvelenamento.

Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 18 maggio: Maite e Camino finalmente insieme?

Una Vita, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Una Vita, dopo l’omicidio di Ursula, Genoveva ordina a Santiago di sbarazzarsi immediatamente del cadavere ma l’uomo vuole prima i suoi soldi. Poiché la Salmeron gli porge un assegno mentre il marito di Marcia voleva i contanti, i due iniziano a litigare e si rendono presto conto che sta arrivando qualcuno, così scappano via lasciando il corpo a terra. Quando Santiago torna alla pensione di Fabiana, trova Marcia ad aspettarlo e le racconta di aver terminato un lavoro di trasloco per cui nei prossimi giorni lo pagheranno molto bene. La moglie sembra abbastanza ben disposta nei suoi confronti e per questo Santiago decide di non mettere a repentaglio tutto e, appena la Sampaio esce dalla stanza per andargli a prendere dell’acqua, lui brucia l’assegno. Intanto Felipe cena con i suoi vicini di Acacias perché crede che Genoveva sia con delle contesse per la ricerca di fondi. A tavola con Ramon, Carmen, Antonito e Lolita, l’avvocato fa capire agli amici di essere pronto per la paternità: a breve lui e Genoveva si sposeranno e gli piacerebbe molto riuscire ad avere un figlio dalla donna, visto che non gli è successo con Silya. Poi si rammarica perché scopre che purtroppo alle sue nozze non potrà partecipare il figliastro, visto che è impegnato con il lavoro di medico in Austria.

Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 17 maggio: colpo di testa di Camino!

Josè è convinto che Bellita abbia smesso di respirare e per questo si dispera, gettando nello sconforto anche Cinta. Per fortuna, però, Arantxa si rende conto che il cuore batte ancora: la donna sembra iniziare a riprendersi. Camino è a casa di Maite e dice alla pittrice di non poter fare a meno di lei, visto che è l’amore della sua vita, quindi è pronta a partire per Parigi, mostrandole il biglietto del treno che ha acquistato con i suoi risparmi. La pittrice straccia il biglietto della ragazza, dicendole che non le permetterà di rovinare la sua vita. Poi straccia anche il suo, dicendole che resterà ad Acacias ma che fra di loro potrà esserci solo amicizia e Camino fa finta di accettare questa decisione. Intanto in soffitta i domestici stanno cercando di capire come organizzare il cenone di Capodanno. Ognuno di loro ha un impegno di lavoro, così pensano di organizzare una merenda insieme, per non rinunciare alla gioia di iniziare l’anno nuovo con le persone alle quali vogliono bene.

Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 15 maggio: Maite chiude con Camino?

