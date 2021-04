Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 2 aprile: Camino modella per Maite

Una Vita, anticipazioni puntata oggi, 2 aprile

Nella puntata di oggi, venerdì 2 aprile, di Una Vita, Camino decide di offrirsi come modella per la sua insegnante e si spoglia per farsi ritrarre nuda: fra le due sembra esserci molta attrazione. Ursula cerca di capire come poter colpire Genoveva e riflette sul fatto che fra la Salmeron e Santiago ci sia un rapporto molto strano. L’arrivo del marito di Marcia non può essere una coincidenza quindi capisce che deve essere stato solo frutto di un tranello della sua ex padrona. Avvicina dunque l’uomo per proporgli di coalizzarsi contro Genoveva, visto che anche il Bacerra ha dei motivi per odiarla, non avendo avuto l’aiuto della donna per mettere insieme i soldi per potersene andare da Acacias. Bellita inizia a non sentirsi bene e sviene addirittura per strada e più di una persona sospetta che ci sia lo zampino di Margarita in questa situazione. L’intero quartiere sparla della relazione fra Arantxa e Cesareo.

Una Vita, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Una Vita, Josè ha ottenuto la parte del protagonista nel suo spettacolo ma non riesce a gioire con il resto della famiglia perché ognuno è preso dai suoi problemi. Bellita vuole regalare a Margarita un suo ventaglio molto prezioso e, in più, è indispettita dal successo del marito, Cinta invece sta cercando di fare pace con Emilio e in più ha le prove per il suo nuovo spettacolo. Anche Arantxa ha la testa fra le nuvole, visto che ha iniziato a passeggiare con Cesareo ma non vuole che gli altri lo vengano a sapere. Così quando incontrano Jacinto che gli chiede come mai stiano per strada insieme così presto, i due lo invitano a farsi gli affari propri e poi si promettono di rivedersi per altre passeggiate ma mantenendo questa amicizia per loro. Più tardi Margarita va a trovare Bellita e la ringrazia moltissimo per il bellissimo ventaglio che la Del Campo le ha regalato. Poi le propone di prendere un the e non riesce a nascondere il suo disappunto quando Arantxa le anticipa e porta in salotto la bevanda da lei preparata al posto di quella che voleva fare direttamente Margarita. Cesareo, invece, è di ottimo umore e questo particolare non sfugge a Jacinto e Servante che inizia a prenderlo in giro per il fatto di essere innamorato.

Marcia e Santiago si trasferiscono a Cuba?

Genoveva ha invitato Felipe a cena da lei, con la scusa di non sentirsi sicura a casa sua dopo gli avvenimenti degli ultimi giorni. L’avvocato accetta volentieri ma non vorrebbe poi restare a dormire, dicendo di temere le chiacchiere dei vicini, poi si lascia convincere dalla Salmeron che gli racconta di essersi accorta che in casa manca una sua foto. Marcia scopre che Santiago e Cesareo stanno litigando. Non sa, però, che litigano perché il guardiano ha scoperto che il marito della Sampaio sta intrattenendo rapporti con un baro molto pericoloso. Quando arriva marcia, però, i due dissimulano il litigio per non farla preoccupare. Più tardi Santiago propone alla moglie di sacrificarsi per qualche mese per mettere da parte i soldi per trasferirsi a Cuba, un posto che potrebbe essere il posto giusto per ricominciare una vita insieme e fare fortuna: Marcia è felice e accetta, purché lui lavori solo in modo legale per mettere insieme il denaro. Maite viene invitata da Rosina insieme alle altre signore per una merenda e la pittrice non perde l’occasione per esprimere le sue idee controcorrente, infastidendo soprattutto Felicia. Più tardi la nipote di Armando riceve in studio Camino che vorrebbe ritrarla in un dipinto ma Maite è ancora molto sulle sue, ricordando l’intimità che aveva vissuto con la ragazza solo qualche giorno prima.

