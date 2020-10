Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 2 ottobre: Felipe la combina grossa!

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA OGGI, 2 OTTOBRE

Nella puntata di oggi, venerdì 2 ottobre, di Una Vita Ramon confessa a Felipe di nutrire sospetti sul fatto che lui abbia intrecciato una storia con Genoveva. L’avvocato, però, rassicura l’amico e gli dice non solo di fidarsi di lui ma soprattutto gli conferma di aver un piano del quale non vuole parlare. Liberto chiede l’aiuto della zia Susana e di Casilda per riuscire a convincere Rosina a non partire: l’uomo teme di perderla per sempre se lei dovesse veramente trasferirsi in Portogallo. Purtroppo, però, neanche l’interessamento della sarta riesce a far cambiare idea a Rosina. L’ultima speranza di Liberto resta Felicia che ha un’idea. Intanto Ramon, ora che ha sistemato i problemi della sua famiglia, vuole riprendere in mano la sua vita e così chiede a Carmen di ricominciare ad organizzare il matrimonio così finalmente potranno diventare marito e moglie.

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate di Una Vita, Alfredo minaccia Marcia e le intima di dire solo la verità, poi le chiede se sua moglie è mai stata a casa di Felipe negli ultimi giorni ma la domestica mantiene il segreto e dice di non averla vista. Poi il Bryce aggiunge che se in futuro non porterà notizie interessanti, si pentirà di essersi trasferita ad Acacias. Ramon parla con Carmen e le dice che Liberto gli ha raccontato di aver visto Felipe e Genoveva insieme. Il Palacios è molto preoccupato ma la fidanzata gli ricorda che la donna ha dimostrato di essersi pentita e di avere un buon cuore e quindi cerca di tranquillizzarlo. Poi i due vengono raggiunti da Antonito per il quale c’è una buona notizia: il padre ha parlato con gli avvocati del Bryce ed è riuscito ad ottenere che la bottega di Lolita venga restituita il giorno dopo: la famiglia festeggia questa buona notizia. Cinta, dopo aver saputo che Emilio è fidanzato con la figlia di Ledesma e deve sposarla, decide di affrontare il ragazzo e va al Nuevo Siglo per metterlo spalle al muro: quando il Pasamar ammette che è tutto vero, Cinta lo schiaffeggia e gli dice che lo odia e non vuole vederlo mai più. Rosina dice a Liberto di volersi trasferire per un periodo in Portogallo dalla figlia Leonor perché spera che, grazie alla lontananza, riesca a dimenticare l’immagine di lui e Genoveva insieme e a perdonarlo. Il Seler soffre ma si piega alla volontà della moglie.

Casilda è molto preoccupata perché teme che la sua padrona non torni più dal Portogallo e che lei si ritroverà senza lavoro per cui si sfoga con le altre inquiline della soffitta: le amiche Agustina e Fabiana la rassicurano che Rosina rientrerà presto e, qualora decidesse invece di restare per sempre lì, Fabiana le offrirà un lavoro alla locanda, quindi non finirà povera a chiedere l’elemosina come la ragazza teme. A colazione Liberto racconta a Felipe che Rosina sta per partire e che lui non riesce ad accettare questa idea, poi chiede all’amico di non lasciarlo solo quel pomeriggio ma l’avvocato risponde che ha una serie di impegni e che nel pomeriggio sarà all’hotel Cintra per incontrare un nuovo cliente. Antonito trova Lolita in contemplazione davanti alle vetrine della bottega e le dice che la bottega è finalmente loro. La donna non riesce a credere alle sue parole: sa che il suocero sta facendo di tutto per riavere il negozio ma pensa che ci vorrà molto tempo prima di riuscire ad aprirla nuovamente. Invece Antonito la stupisce con una bellissima notizia: la bottega è di nuovo di loro proprietà e se lo desidera potrà riaprirla anche il giorno dopo. Lolita non è più nella pelle e già inizia a progettare di rimettere a posto tutti gli arredi che erano stati precedentemente portati via.



