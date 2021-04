Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 20 aprile: Ursula e Genoveva allo scontro

Una Vita, anticipazioni puntata oggi, 20 aprile

Nella puntata di oggi, martedì 20 aprile, di Una Vita, Ursula si introduce nuovamente a casa di Genoveva ma questa volta incontra la Salmeron la quale si è convinta che lei sia in qualche modo coinvolta nell’incidente di Felipe. Al culmine del dolore, la donna urla alla Dicenta che si augura che possa presso morire: questa frase colpisce molto la domestica che decide di andare in chiesa e confessarsi. Intanto il commissario Mendez non lascia nulla di intentato nelle indagini per l’incidente dell’avvocato e, sulla suggestione di quanto saputo da Servante e Jacinto, decide di interrogare Marcia sul litigio che suo marito Santiago ha avuto con la vittima. Felipe, però, intanto si sveglia ma i medici decidono di tenerlo ancora in osservazione, nel timore che possa aver riportato dei danni irreparabili. Margarita, decisa a far soffrire Bellita, continua a spingerla a credere che suo marito possa essere interessato all’attrice Ester. Così la Del Campo decide di vederci chiaro e manda Arantxa a spiarlo durante le prove.

Una Vita, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Una Vita, le condizioni di salute di Felipe dopo l’incidente sono disperate e i medici non sanno dire se si sveglierà. Tutto il quartiere è molto preoccupato per l’avvocato e tutti si avvicendano al fianco di Genoveva che soffre molto: dopo aver perso Samuel non vuole perdere anche Felipe. A soffrire molto senza poterlo dare a vedere è invece Marcia, che ha saputo da Casilda e Fabiana dell’incidente dell’avvocato. Purtroppo, però, non può far vedere al marito che si preoccupa ancora per l’uomo, soprattutto dopo il litigio che c’è stato fra i due. Il commissario Mendez, dopo aver saputo di ciò che è accaduto a Felipe, decide di indagare per l’amicizia che lo lega a Felipe. Inizia così a interrogare tutti i suoi vicini di casa fino a quando non arriva anche alla pensione di Servante e Fabiana. Qui incontra il proprietario e Jacinto e viene a sapere del litigio con relative minaccia di morte fatta dal Barracea e la reputa una buona pista sulla quale indagare per scoprire il colpevole dell’investimento, convinto che non si tratti di un semplice incidente.

Cinta teme ancora i suoi genitori?

José è rimasto molto male per la violenza con la quale sua moglie gli ha chiesto di non sottoporsi al provino con il produttore americano. Dopo lo spettacolo, quindi, si attarda a passeggiare in strada prima di rientrare a casa e viene raggiunto da Ester che vuole fargli i complimenti per l’opportunità americana: alla donna Josè confida tutto il suo dispiacere per il comportamento di sua moglie. Purtroppo, però, i due vengono avvistati da Arantxa che da lontano non riesce a sentire cosa si dicono ed equivoca gli atteggiamenti. Questo clima molto teso in casa spinge Cinta a chiedere ad Emilio di aspettare ancora qualche giorno prima di parlare con i suoi genitori per ufficializzare il matrimonio. Anche a casa Pasamar ci sono molte preoccupazioni, legate soprattutto a Camino: la ragazza è sempre più disperata da quando Maite le ha detto che non possono più vedersi e per questo motivo piange, senza dare una spiegazione a nessuno. Jacinto la scopre mentre piange per strada ma anche a lui racconta una storia per coprire i veri motivi. Cinta, invece, se la deve vedere con Cesareo che ha deciso di chiedere il suo aiuto per farsi perdonare da Arantxa: ha capito di averla offesa e vuole rimediare. Casilda si è convinta che la zia defunta sia apparsa in sogno a Jacinto per dirgli qualcosa di importante ma il cugino non vuole assolutamente parlare del sogno nè ricordare i numeri che la zia gli ha dato durante il sonno.

