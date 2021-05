Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 20 maggio: Camino incontra Ildefonso, Maite…

Una Vita, anticipazioni puntata oggi, 20 maggio

Nella puntata di oggi, giovedì 20 maggio, della soap opera spagnola Una vita Bellita sta decisamente meglio e il suo pensiero corre a Margarita, visto che è stupita di non vedere l’amica da tanto. Il marito non ha il coraggio di dirle dell’arresto e così chiede a tutti i familiari di mantenere il più stretto riserbo. Intanto, dopo aver saputo della scoperta del cadavere di Ursula, Santiago chiede a Genoveva di avere i soldi in contanti così da poter andare immediatamente via con Marcia. Poiché la Salmeron glieli nega, l’uomo la minaccia di dire a Felipe che il vero padre del bambino che aspetta è lui e non l’avvocato. La notizia della morte della Dicenta si sparge e tutti sono molto colpiti, soprattutto cercano di capire chi possa essere il responsabile visto che più di una persona aveva motivi per odiarla. Rosina organizza l’incontro fra Camino e Ildefonso, il figlio della sua amica, e questa volta sembra che fra i due ci sia del reale interesse. Maite viene a sapere di questo incontro e mostra un certo fastidio alla notizia. Fra la pittrice e Liberto ci sono i primi screzi sulla galleria.

Una Vita, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Una Vita, Bellita si riprende lentamente e comunica alla famiglia di avere molta fame, segno evidente del miglioramento delle sue condizioni di salute. Poi la donna raccoglie tutte le sue forze per chiedere scusa a tutti i suoi familiari, domestica compresa, perché negli ultimi tempi ha trascurato tutto e tutti, quasi dimenticando che la cosa più importante della sua vita è la sua famiglia. Risollevati da questa notizia, tutti i Dominguez finalmente si rilassano. In particolare Arantxa raggiunge gli altri domestici in soffitta dove hanno organizzato il “merendone”, cioè il cenone di Capodanno nel pomeriggio. Il buffet è stato offerto da Don Armando che ha voluto omaggiare i domestici di Acacias anche da Parigi. L’occasione è lieta e anche Marcia e Santiago sono sereni. L’uomo non sa quello che sta avvenendo a sua insaputa: il commissario Mendez va a casa di Felipe per comunicare a lui e a Genoveva non solo che Andrade è stato condannato a pochi anni di carcere ma soprattutto che è stato rinvenuto il cadavere di Ursula Dicenta. La Salmeron riesce a farsi vedere molto sorpresa da questa notizia, così da non destare alcun tipo di sospetto.

Rosina va a trovare Felicia per farle gli auguri di buon anno visto che quella sera festeggerà da sola con il marito a casa. Poi le dice di aver trovato un pretendente perfetto per Camino, un ragazzo di famiglia nobile ed eroe di guerra che sicuramente potrà piacerle. Proprio la giovane Pasamar, non sapendo del nuovo incontro che sua madre e l’amica le stanno programmando, va a trovare Maite e le chiede di trascorrere l’ultimo incontro di passione insieme, poi dal nuovo anno saranno solo amiche. La pittrice, che è molto innamorata della ragazza, non riesce a dirle di no, però le ribadisce che per loro è molto pericoloso vedersi perché se qualcuno scoprisse la loro relazione finirebbero in un mare di guai. Per cui suggerisce nuovamente di frequentare anche degli uomini così da depistare i sospetti delle rispettive famiglie e degli amici. Cinta, felice perché la madre sta finalmente meglio, va a trovare Emilio e viene così a sapere che un paio di quotidiani hanno pubblicato quel giorno delle recensioni sul suo ultimo spettacolo e i pareri sono davvero positivi. La Dominguez è molto felice ma ribadisce che penserà al suo futuro professionale solo quando la madre sarà davvero e del tutto fuori pericolo.

