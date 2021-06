Una vita/ Anticipazioni puntata oggi, 21 giugno: Felipe e Marcia ancora innamorati

Una vita, anticipazioni puntata di oggi 21 giugno

Nella puntata di oggi, lunedì 21 giugno, della soap opera spagnola “Una vita” Felicia chiede a Liberto di rivelarle se tra Camino e Maite ci sia qualcosa che vada oltre una semplice amicizia. Il marito di Rosina le confessa di aver visto le due scambiarsi un bacio appassionato. Felicia va dalla figlia e la prende a schiaffi, la obbliga a stare a casa, con Emilio che la sorveglierà 24 ore su 24. Genoveva temendo che Felipe possa scoprire di non essere il padre del bambino che porta in grembo, ha incaricato un sicario per liberarsi di Santiago. Intanto Felipe inizia ad avere diversi sospetti sulla sua futura moglie e va a trovare Marcia: i due capiscono di amarsi ancora molto.

UNA VITA/ Anticipazioni puntata 20 e 19 giugno: Camino picchiata

Una vita, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di “Una vita” Ursula, nonostante sia morta, Ursula continua a causare dolori e malumori nel quartiere di Acacias. Convinta che le sarebbe successo qualcosa, la Dicenta ha deciso di scrivere delle lettere a tutti in cui ha rivelato segreti e intrighi causando il panico in tutto il quartiere. Anche Felipe ne riceve una, che contiene rivelazioni sulla sua futura moglie. Felipe racconta a Genoveva di aver ricevuto la missiva, ma anche se è tentato ad aprirla non ne trova il coraggio, convinto anche dalla futura moglie. Ildefonso non chiede a Camino di sposarla ma la lascia dopo che lei gli dice chiaramente di considerarlo un assassino dato che era pronto a uccidere un padre di famiglia. Camino pensa così di essersi liberata di Ildefonso.

