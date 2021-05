Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 21 maggio: il commissario Mendez indaga su…

Una Vita, anticipazioni puntata oggi, 21 maggio

Nella puntata di oggi, venerdì 21 maggio, della soap opera “Una vita” a casa di Rosina avviene l’incontro fra Camino e Idelfonso e, inaspettatamente, i due si piacciono. In particolare la Pasamar nota che il ragazzo ha le sue stesse idee progressiste e per questo motivo lo apprezza molto. Quando lo racconta a Maite, però, la pittrice sembra esserne abbastanza gelosa ma ha poco tempo per concentrarsi sulle sue insicurezze, visto che deve risolvere questioni più urgenti con Liberto. Il Seler, infatti, pensa che i dipinti della nipote di Don Armando non possano piacere al pubblico della loro futura galleria ma non riesce a trovare un modo gentile per dirglielo. Il commissario Mendez inizia le sue indagini per risalire all’assassino di Ursula e concentra le sue attenzioni su più di una persona. In soffitta si discute molto di questo argomento ma l’attenzione viene presto calamitata dalla prossima partenza di Marcia e Santiago, visto che tutti sono dispiaciuti per la loro decisione di trasferirsi altrove. L’uomo, però, prima di partire deve riuscire a farsi pagare da Genoveva e non sarà così facile.

Una Vita, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di “Una Vita“, il commissario Mendez va a parlare con Felipe perché vuole informazioni sugli ultimi spostamenti di Agustina: sapendo che la domestica ha avuto in passato diversi problemi con la Dicenta, è una delle principali sospettate. L’avvocato, però, ribatte che tutti nel quartiere avevano un motivo per avercela con la defunta, visto che lui stesso qualche sera prima ha avuto un diverbio con lei e l’ha dovuta cacciare di casa poiché la donna aveva osato insultare Genoveva. Il commissario risponde che nessuno è esente dal sospetto e che nei prossimi giorni dovrà svolgere accurate indagini nel quartiere. Più tardi Felipe racconta a Genoveva di questa conversazione e la prega di mantenere il riserbo sul fatto che durante il litigio con la Dicenta abbia tentato di strozzarla. La Salmeron gli promette che non farà mai nulla per nuocere alla sua vita e al suo futuro, visto che sogna solo di poter trascorrere tutta la vita con lui. Intanto la notizia della morte di Ursula si è sparsa nel quartiere e arriva anche alle orecchie di Marcia e Santiago, il quale si mostra sorpreso di quanto accaduto. Cerca, però, di depistare l’attenzione della moglie e, per cambiare argomento, annuncia a tutti la loro prossima partenza per Cuba.

Bellita inizia a stare molto meglio e quindi può ricevere visite dalle sue vicine. Tutti si prodigano nel coccolarla anche se la Del Campo chiede solo della sua amica Margherita e non riesce a capire per quale motivo non sia ancora passata a salutarla. Tutti tacciono, ovviamente, visto che Josè ha chiesto il massimo riserbo per evitare che la moglie possa restarci male sapendo che la donna a cui tanto è affezionata ha tentato di ucciderla. Per questo motivo le raccontano anche che i suoi problemi di salute sono legati a una intossicazione alimentare. Rosina e Felicia, dopo aver salutato Bellita, iniziano i preparativi per l’incontro che Camino dovrà fare con il nuovo pretendente, un ragazzo che la Rubio è sicura piacerà alla giovane. Quando Camino viene a sapere di questo nuovo pretendente, non è felice ma dice alla madre che farà tutto quello che chiede per farla felice, in cambio però vorrebbe avere il permesso di tornare a dipingere, semplicemente per coltivare la sua passione. Rosina, però, è assolutamente contraria e nega il permesso, facendo disperare Camino. A nulla vale l’appoggio che la ragazza riesce ad ottenere dal fratello: neanche Emilio riesce a convincere Felicia.

