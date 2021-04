Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 22 aprile: Bellita tradita?

Una Vita, anticipazioni puntata oggi, 22 aprile

Nella puntata di oggi, giovedì 22 aprile, di Una Vita ci sono grandi ansie che agitano la famiglia Pasamar. Emilio e Cinta si decidono a parlare con le loro famiglie e così il ragazzo chiede ufficialmente ai Dominguez la mano della ragazza. Josè é motlo felice di questa novità mentre Bellita, ormai convinta che suo marito la tradisca, fa alla figlia un discorso sul non dare mai fiducia agli uomini perché ti tradiranno sempre. Camino si pente di aver risposto male alla madre e così fa pace con la donna ma non riesce a nascondere completamente il suo malumore, per questo Felicia decide di andare da Maite per riuscire a capirne di più. Santiago viene arrestato dal commissario Mendez e Marcia è molto preoccupata, così decide di mentire per dare al marito un alibi per potersi discolpare. Genoveva, dopo aver capito che la donna che è andata da Andrade è proprio Ursula, decide di offrirle dei soldi per andarsene via per sempre da Acacias.

Una Vita, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Una Vita, Santiago torna alla pensione di Fabiana dalla moglie, dopo una lunga giornata di lavoro, stravolto dalla stanchezza. La Sampaio gli riferisce subito che il commissario Mendez lo ha cercato e ha fatto molte domande su ciò che l’uomo ha fatto il giorno dell’incidente di Felipe. Il Berrecea le chiede di fornirgli un alibi per scagionarlo perché è sicuro che a breve la polizia cercherà di incolparlo di ciò che è accaduto, ma lui giura di non aver fatto nulla. Purtroppo Marcia non ha modo di rispondere perché la polizia fa irruzione nella stanza. Jacinto dice a Casilda che ha finalmente capito che cosa volesse dirgli la zia defunta che gli è apparsa in sogno con dei numeri precisi. Il custode di Acacias 38, infatti, è convinto che si tratti dei numeri della lotteria ma non sa su quale ruota debba giocarli. Casilda si propone di dargli una mano per capirne di più. Grazie all’intercessione di Cinta, Cesareo riesce a farsi perdonare da Arantxa che gli chiede di avere pazienza con lei e di baciarla solo quando la domestica si sentirà davvero pronta a ricambiare questo tipo di vicinanza. Il guardiano, per dimostrare la sua serietà, le regala una medaglietta della Madonna.

Bellita tradita dal marito?

Maite va da Felicia per chiederle di consentire a Camino di poter frequentare l’accademia di belle arti. Le lezioni di pittura, infatti, sono terminate ma sarebbe un peccato sprecare il talento della ragazza. La Pasamar, però, le risponde che sua figlia non farà nulla di tutto questo in quanto il suo futuro è già deciso: troverà un uomo da sposare e continuerà a lavorare al ristorante fino a quando non si creerà una famiglia sua. Più tardi Felicia affronta sua figlia chiedendole come mai non le abbia detto che non prendeva più lezioni da Maite e la ragazza ha una reazione molto violenta dicendo alla madre che è riuscita nel suo intento di rovinarle la vita, comunicandole che ha deciso che non si sposerà mai e la madre farà bene a farsene una ragione. Anche in casa Dominguez ci sono molte difficoltà. Bellita vorrebbe far felice José andando a vedere per la seconda volta la sua commedia ma l’atteggiamento tiepido del marito le mette nuovi dubbi in testa. Quando la domestica quella sera stessa vede José che abbraccia Ester, la Del Campo pensa di avere avuto le prove sufficienti per capire che il marito abbia interesse per un’altra donna. Intanto Liberto incontra per caso Maite e le chiede di vedersi più tardi al suo atelier perché ha un argomento molto delicato del quale parlarle ma vorrebbe che sua moglie Rosina non venisse a sapere nulla di questo incontro.

