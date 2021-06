Una vita/ Anticipazioni puntata oggi, 22 giugno: Felipe e Marcia si baciano

Una vita, anticipazioni puntata di oggi 22 giugno

Nella puntata di oggi, martedì 22 giugno, della soap opera spagnola “Una vita” Felicia accusa Liberto di essere il principale responsabile di quanto successo tra Camino e Maite. Felipe e Marcia si scambiano un bacio d’addio. Felicia accusa apertamente Maite di aver condizionato la figlia, ma Camino si oppone e esprime chiaramente la sua intenzione di non rinunciare alla pittrice. José non ha il coraggio di rivelare alla moglie l’esistenza di Julio, suo figlio illegittimo. Ramon consiglia a José di fare qualche ricerca in più sulla reale identità del giovane. Felipe confessa ai Palciosi i suoi dubbi sul matrimonio con Genoveva.

Una vita/ Anticipazioni puntata oggi, 21 giugno: Felipe e Marcia ancora innamorati

Una vita, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Una vita” dopo le insistenze di Felicia, Liberto decide di parlare e confessa che Camino e Maite sono senza ombra di dubbio innamorate. Lui infatti le aveva viste scambiarsi un bacio molto appassionato, Felicia rimane sconvolta, e corre dalla figlia Camino prendendola a schiaffi, obbligando anche Emilio a controllarla giorno e notte 24 ore su 24. Nel frattempo Felipe continua ad avere sempre più dubbi su Genoveva, tanto da non essere più convinto di volerla sposare, anche se porta in grembo suo figlio. Infatti se l’avvocato venisse a scoprire che il figlio della Salmeron non è suo, le cose cambierebbero, intanto in preda all’ansia e alla confusione, decide di andare a trovare la sua ex, Marcia. I due appena si ritrovano da soli e soprattutto faccia a faccia capiscono di amarsi come il primo giorno e di provare entrambi gli stessi sentimenti.

LEGGI ANCHE:

UNA VITA/ Anticipazioni puntata 20 e 19 giugno: Camino picchiataUna vita/ Anticipazioni puntata oggi 18 giugno: Ramon scopre la verità sull'incidente

© RIPRODUZIONE RISERVATA