Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 23 aprile: Marcia fornisce un alibi a…

Una Vita, anticipazioni puntata oggi, 23 aprile

Nella puntata di oggi, venerdì 23 aprile, di Una Vita, Marcia è molto combattuta perché ha molti dubbi nei confronti del marito ma alla fine decide di dargli il suo appoggio e quindi è pronta a mentire per dargli un alibi. Emilio e Cinta finalmente hanno modo di dire ai genitori di lei che stanno per sposarsi. Josè è felicissimo per sua figlia, anche perché ha sempre apprezzato il Pasamar e la sua serietà. La Del Campo, invece, non riesce a gioire per sua figlia e le dice di valutare bene l’idea di sposarsi perché gli uomini non sono mai fedeli fino in fondo e faranno sempre soffrire le donne che si innamorano di loro. Mendez racconta a Genoveva che una donna misteriosa è andata a trovare Andrade in carcere e, benché non dia importanza a questa informazione, mette in allarme la Salmeron che capisce si tratti di Ursula. Decisa a liberarsene una volta e per tutte, la invita a casa sua e le offre molto denaro per andarsene per sempre via dal quartiere. La domestica, però, ha ben altre idee sul suo futuro.

Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 22 aprile: Bellita tradita?

Una Vita, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Una Vita, il commissario Mendez arresta Santiago convinto che sia lui il responsabile dell’incidente che è capitato a Felipe. Il Becerra prova a chiedere alla moglie di fornirgli un alibi perché è innocente ma sa che la polizia non gli crederà mai ma Marcia non riesce a parlare con il commissario visto che il marito viene portato subito via. Il giorno dopo Mendez va in carcere per parlare con Andrade e chiede all’uomo di confessare che è stato complice di Santiago nell’investire l’avvocato, ma il trafficante di esseri umani nega ogni addebito. Allo stesso modo non vuole rivelare chi sia in realtà la donna che è andata in carcere per fargli visita. Alla ricerca di prove, Mendez si reca quindi in ospedale perché ormai Felipe è sveglio e può rilasciare una dichiarazione. L’avvocato, però, non ricorda nulla del giorno dell’incidente ma dovendo fare un nome non può che rivolgere il suo pensiero a Santiago. Quando il poliziotto gli domanda per quale motivo non abbia denunciato l’aggressione del giorno successivo all’incidente, Felipe confessa che non ha voluto dire nulla per rispetto nei confronti di Marcia ma che è sicuro che sia stato Santiago ad investirlo, per portare avanti le minacce già fatte.

Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 21 aprile: Marcia in crisi per Felipe!

Margarita rovina la vita di Bellita?

L’unico a non credere alla colpevolezza del marito della Sampaio è Ramon che pensa, invece, che il colpevole del tentato omicidio sia da ricercare nell’entourage di Andrade, visto che la situazione è precipitata proprio il giorno stesso della sua deposizione. Camino ha una conversazione con suo fratello che la invita a parlare con la madre per trovare un punto di incontro. Tuttavia la ragazza si sente apatica e priva di qualsiasi interesse, ora che ha perso l’amore di Maite. Emilio invece è emozionato perché ha deciso insieme a Cinta di andare a parlare con i suoi genitori per ufficializzare finalmente il fidanzamento e organizzare il matrimonio. A casa Dominguez, però, non si respira una bella aria: Bellita, sempre priva di forze, grazie al lavaggio del cervello di Margarita e a quello che ha visto Arantxa, è ormai sicura che il marito la tradisca e interpreta sotto questo punto di vista tutti i gesti di Josè. Per questo quando viene a sapere che Ester si è offerta di aiutarlo a preparare il provino con il produttore americano, pensa che sia una scusa per avere più tempo da trascorrere con la sua amante. La frase che il marito pronuncia, Ester mi ricorda te da giovane, la ferisce ancora di più. Margarita non fa che mettere ancora di più la pulce nell’orecchio dell’amica, con il chiaro intento di ferirla e farla soffrire.

Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 20 aprile: Ursula e Genoveva allo scontro

