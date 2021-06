Una vita/ Anticipazioni puntata oggi, 23 giugno: Ramon ha dei dubbi su Julio

Una vita, anticipazioni puntata di oggi 23 giugno

Nella puntata di oggi, mercoledì 23 giugno, della soap opera spagnola “Una vita” Julio, con i suoi modi gentili, è riuscito a convincere anche Cinta, e ora sono tuti sono d’accordo ad accoglierlo in famiglia. L’unico problema è tenere nascosta la stipulazione a Bellita: i Dominguez attendono che si verifichi una piacevole un’occasione per informarla della situazione. La famosa Bellita del Campo, purtroppo sta affrontando un periodo molto complicato della sua vita e quindi sia il marito che la figlia non vogliono sconvolgerla troppo. Per tale motivo decidono di tenere segreta l’esistenza di Julio. Infatti quando José chiede di passare un po’ di tempo con il figlio, Cinta gli copre le spalle, tenendo la madre occupata. Ramon suggerisce a José di fare qualche ulteriore ricerca sul giovane.

Una vita, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Una vita” dopo la confessione di Liberto, di aver visto le due donne baciarsi appassionatamente, Felicia inorridita scappa dalla figlia e la prende a schiaffi, la rinchiude a casa ed Emilio è costretto a sorvegliarla giorno e notte. Completamente delusa da tutta la situazione Felicia punta il dito anche contro Liberto considerandolo il principale responsabile. Intanto Felipe è sempre più demoralizzato per tutti i dubbi su Genoveva. E in preda allo sconforto decide di andare a trovare Marcia. I due si renderanno conto di amarsi tanto e di provare gli stessi sentimenti, tanto che si scambieranno un bacio. Dopo questo incontro l’avvocato capisce che non ama Genoveva, e che il suo cuore appartiene a un’altra donna. Inoltre Felipe è particolarmente preoccupato perché il nome di Genoveva viene sempre menzionato nelle lettere che Ursula ha spedito agli abitanti di Acacias. Preso dallo sconforto, Felipe non riesce più a nascondere il suo stato d’animo e decide di confidarsi con Ramon. Intanto José Dominguez ha deciso di affrontare il suo presunto figlio illegittimo, Julio. Il giovane come prova che attesti di essere suo figlio, ha mostrato al Dominguez una lettera che proprio José aveva scritto circa vent’anni prima a una donna di nome Rocio, sua madre. Inizialmente José aveva deciso di non rivelare a nessuno la presenza del giovane, ma Cinta non solo ha scoperto tutto ma addirittura è diventata pure sua complice.

