Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 24 aprile: Marcia in crisi per Felipe!

Una Vita, anticipazioni puntata oggi, 24 aprile

Nella puntata di oggi, sabato 24 aprile, di Una Vita, Ursula non sembra interessata a prendere i soldi di Genoveva ma dietro il gesto della Salmeron si nasconde molto di più ed è parte di un piano che a breve farà vedere tutti i suoi effetti. José ha una reazione molto rabbiosa nei confronti della moglie perché non tollera più il comportamento che la donna ha assunto da quando frequenta Margarita. La goccia che fa traboccare il vaso, poi, è la sua reazione al fidanzamento ufficiale di Cinta. Maite si sente attaccata da Felicia e dalle sue illazioni quindi decide di lasciare per sempre Acacias, temendo di ritrovarsi a vivere una situazione già vissuta in passato a causa dell’amore per una donna. Marcia va in carcere per fare visita a Santiago ma si imbatte in Andrade che le ricorda che a breve uscirà di prigione, visto che il suo principale accusatore e cioè Felipe non si è presentato in udienza per testimoniare. Non appena fuori di prigione, il trafficante di schiavi promette di vendicarsi della Sampaio e di tutti coloro che l’hanno aiutata.

Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 23 aprile: Marcia fornisce un alibi a...

Una Vita, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Una Vita, Marcia è disperata per l’arresto di Santiago ma allo stesso tempo crede nella buona fede del marito e nelle sue parole con le qual ha giurato di non essere coinvolto nel ferimento di Felipe. Per questo motivo approfitta di un incontro con il commissario Mendez e gli dice che Santiago non può essere colpevole di quanto accaduto perché quel giorno l’uomo era con lei. Il commissario pensa che sia una bugia detta per salvare il Becerra ma quando la donna decide di sottoscrivere quello che ha detto, allora Mendez deve per forza prendere in considerazione l’affermazione. Nel quartiere tutti si sentono in dovere di commentare l’accaduto e si dividono fra innocentisti e colpevoli. In particolare Rosina, Carmen e Felicia sono al Nuevo Siglo a prendere un caffè e a parlare dell’arresto di Santiago quando vengono raggiunte da Maite. La pittrice è molto tranquilla ma quando Camino si avvicina al tavolo per prendere le ordinazioni, è evidente l’imbarazzo fra le due. Poco prima Camino aveva parlato con sua madre chiedendole scusa per le parole dure di qualche giorno prima ma non aveva voluto rivelare i motivi della sua sofferenza. Per questi motivi Felicia decide di andare a parlare direttamente con la nipote di Don Armando per sapere che cosa sia accaduto durante le lezioni di pittura da turbare sua figlia in questo modo.

Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 22 aprile: Bellita tradita?

Emilio pronto a chiedere la mano della fidanzata

Genoveva si è convinta che sia Ursula la colpevole dell’incidente che è accaduto a Felipe e pensa che sia arrivato il momento di liberarsi definitivamente della donna. La invita quindi a casa sua e ha la sorpresa di accogliere una Dicenta vestita da suora. Alla sua domanda del perché quel travestimento, la sua ex domestica risponde che vuole espiare i suoi peccati. La Salmeron la disprezza profondamente e per questo le offre molto denaro per andarsene via per sempre dal quartiere. Emilio va con sua madre e sua sorella a casa dei Dominguez perché vuole finalmente chiedere ufficialmente la mano della fidanzata. Il momento è emozionante e Josè acconsente immediatamente molto felice perché ha sempre apprezzato il ragazzo. Tutti si congratulano tranne Bellita che ha un viso molto triste. Quando Cinta sollecita una sua reazione, la madre le augura di essere sempre felice come questo giorno e spera che lei non debba mai subire quello che è costretta a subire lei, ingannata e ferita. Josè la guarda sconvolto e non capisce a che cosa si riferisca la moglie. Casilda litiga con Marcelina e Jacinto perché non vuole dividere per tre l’eventuale vincita della lotteria. Servante prende le sue parti.

LEGGI ANCHE:

Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 21 aprile: Marcia in crisi per Felipe!

© RIPRODUZIONE RISERVATA