Una vita/ Anticipazioni puntata oggi, 24 giugno: Marcia incontra Andrade

Una vita, anticipazioni puntata di oggi 24 giugno

Nella puntata di oggi, giovedì 24 giugno, della soap opera spagnola “Una vita” dopo l’ultima aggressione subita in carcere, il trafficante chiede al commissario Mendez di incontrare Marcia. La donna decide di andare a parlare con Andrade, nonostante le rimostranze di Santiago. Il trafficante chiede scusa a Marcia per tutto il male che le ha fatto in passato e le confida un tremendo segreto: Genoveva e Santiago hanno lavorato fianco a fianco fin dall’inizio, per impedire le sue nozze con Felipe.

Una vita/ Anticipazioni puntata oggi, 23 giugno: Ramon ha dei dubbi su Julio

Una vita, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Una vita” Ramon consiglia a José di appurare che Julio sia realmente suo figlio, per questo gli suggerisce di fare qualche ricerca in più sul passato del giovane. Anche Felipe va a trovare il Palacios confessandogli tutti i suoi dubbi sulla futura sposa, che non ha ricevuto nessuna lettera dalla defunta Ursula. I suoi sospetti sono aumentati quando lei ha insistito tanto affinché Felipe non leggesse la lettera indirizzata a lui. L’avvocato ha invitato a casa Marcia, i due appena rimasti soli si scambieranno un bacio che chiuderà definitivamente la loro relazione. Nel quartiere anche i Pasamar hanno problemi perché Camino si mostra sempre scostante nei confronti della madre e non è disposta a rinunciare a Maite. Liberto chiede a Maite di lasciare l’appartamento, lei addirittura pensava di abbandonare la Spagna così da evitare ulteriori problemi. A casa Dominguez Cinta cerca di distrarre la madre, mentre José cerca di conoscere un po’ di più Julio. Genoveva ha chiesto a Velasco di uccidere Andrade. .

LEGGI ANCHE:

Una vita/ Anticipazioni puntata oggi, 22 giugno: Felipe e Marcia si bacianoUna vita/ Anticipazioni puntata oggi, 21 giugno: Felipe e Marcia ancora innamorati

© RIPRODUZIONE RISERVATA