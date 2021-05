Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 24 maggio: Mendez sospetta di Genoveva

Una Vita, anticipazioni puntata oggi, 24 maggio

Nella puntata di oggi, lunedì 24 maggio, della soap opera “Una vita” Mendez continua a indagare sulla morte di Ursula e questa volta è deciso a interrogare Genoveva. Marcia e Santiago, invece, sono in procinto di partire ma la ragazza chiede all’uomo un favore prima di lasciare Acacias: i due si recano così a casa di Felipe per parlare con l’avvocato prima della partenza. Camino incontra nuovamente Idelfonso e l’appuntamento va meglio del previsto: chiacchierando con il ragazzo, la Pasamar si rende conto che condividono tante idee progressiste, quindi pensa che la sua frequentazione per ingannare la madre potrebbe non essere così spiacevole. Più tardi, mentre racconta a Felicia del suo appuntamento, riceve al ristorante una misteriosa scatola che contiene un nastro rosso. Ovviamente la giovane sa che è un regalo di Maite ma, non potendo ammetterlo con sua madre, si mostra sorpresa e dice di non sapere chi possa essere il mittente, lasciando intendere a Felicia che potrebbe trattarsi proprio di Idelfonso.

Una Vita, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di “Una Vita”, Genoveva nega che il figlio che aspetta sia di Santiago ma accetta di dargli in contanti i soldi pattuiti per l’uccisione di Ursula. Poi invita l’uomo a non farsi più vedere a casa sua e a lasciare quanto prima Acacias. Santiago, allora, dice a Marcia che è giunto il momento di partire, quindi i due decidono di avvisare finalmente tutti i vicini del quartiere. Ovviamente tutti prendono la notizia con dispiacere perché la coppia è molto amata ma capiscono che la decisione è stata presa per avere un futuro migliore. Intanto Felipe, vedendo che Genoveva ha iniziato a preparare il corredino per il loro futuro bambino, non resiste alla tentazione di chiederle se lei è in qualche modo coinvolta nella morte di Ursula. La Salmeron non solo si mostra offesa per queste illazioni ma aggiunge anche che è lui quello che dovrebbe preoccuparsi di dimostrare la sua innocenza visto che ha tentato di strangolare la Dicenta, anche se nessuno lo sa. Comunque sono in tanti nel quartiere a farsi domande sulla morte di Ursula e sul suo possibile assassino, visto che il commissario Mendez continua a indagare e non si sbottona sui sospettati.

Bellita insiste con Cinta e Arantxa per sapere per quale motivo Margarita non stia più andando a casa loro, avendo capito che le nascondono qualcosa. Quando José sta per confessarle tutto, la domestica si prende la colpa dicendo che ha litigato con la donna perché era troppo invadente in cucina. La Del Campo crede alle sue parole e la rimprovera aspramente, quasi sul punto di cacciarla di casa. Il resto della famiglia dopo la ringrazia perché in questo modo ha evitato di dare a Bellita un altro dispiacere anche se si rendono conto che presto dovrà sapere la verità. Liberto è un po’ preoccupato perché teme che i quadri di Maite non siano in linea con il gusto del pubblico spagnolo, però la pittrice lo fa parlare con un famoso critico d’arte francese che sembra rassicurare il Seler. Per questo motivo Maite gli chiede il permesso di aggiungere un’altra opera al catalogo della mostra, senza però farglielo vedere: si tratta del quadro che sta dipingendo su Camino, ma neanche alla ragazza dà il permesso di vederlo prima che sia terminato. La ragazza, per far felice sua madre, le ha detto che ha trovato Idelfonso molto interessante e che è ben disposta a incontrarlo nuovamente. Intanto Fabiana decide di organizzare un funerale per Ursula.

