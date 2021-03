Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 24 marzo: Camino e Maite divise da Felicia!

Una Vita, anticipazioni puntata oggi, 24 marzo

Nella puntata di oggi, mercoledì 24 marzo, di Una Vita, il debutto di Josè va talmente bene che sul giornale viene pubblicato un articolo che parla delle sue incredibili doti di attore. Quando durante una passeggiata con sua moglie viene fermato per strada per fare alcuni autografi, Bellita invece di essere felice per lui si ingelosisce. Felicia decide di proibire a Camino di prendere ancora lezioni da Maite. La pittrice, intanto, suscita la gelosia di Cinta, preoccupata che Emilio possa essere interessato a lei. Per questo motivo Antonito consiglia all’amico di non perdere altro tempo e sposare subito la ragazza. Ursula si introduce di nascosto a casa di Genoveva per minacciare la donna: se non farà subito qualcosa per riabilitare il suo nome, se ne pentirà amaramente. La Salmeron, però, ha in mente un piano: la provoca talmente tanto da farsi aggredire ma proprio in quel momento arriva Felipe che assiste a tutta la scena.

Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 23 marzo: Ursula via da Acacias 38!

Una Vita, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Una Vita, Agustina è ancora molto scossa per quello che ha scoperto su Ursula e Felipe prova a starle vicino per riuscire a superare questo momento difficile. Genoveva si mostra molto comprensiva nei confronti della domestica perché spera di conquistare anche la donna, così come ha fatto con tutte le altre donne di Acacias, per stringere ancora di più il suo cerchio intorno all’avvocato. La Salmeron, però, ha un altro problema da risolvere: tornata a casa, trova una foto di Samuel sul tavolo della cucina. Capisce subito che è opera di Ursula. In effetti la donna ha qualcosa da dire alla sua rivale. Rosina e Liberto vanno a trovare Maite nel suo studio, dietro insistenza della donna che è curiosa di sapere cosa accada nello studio artistico di una pittrice. Durante la visita Maite racconta dei circoli parigini nei quali c’è un’anfitriona che invita diversi artisti per discutere di temi legati al mondo dell’arte e del bello. Per questo motivo Rosina decide che vuole creare una cosa del genere anche a casa sua e cerca di coinvolgere Liberto e Casilda in questo progetto, non trovando l’appoggio dei due. In particolare Casilda teme che questo nuovo progetto della sua signora voglia tradursi in molto più lavoro per lei. Liberto è invece felice che la moglie abbia qualcosa di cui occuparsi.

Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 22 marzo: Ursula voleva uccidere Agustina

Il passato di Maite intriga Camino?

Camino viene a sapere da sua madre e da Lolita che Maite ha avuto una storia d’amore con una persona più grande ed è finita molto male. Così durante la lezione successiva di pittura, la ragazza chiede alla sua insegnante maggiori dettagli ma la pittrice non aggiunge ulteriori informazioni rispetto a quanto già detto a Rosina. Dalle parole della nipote di Armando, però, si intuisce che nasconde qualcosa. Camino rispetta il suo silenzio e aggiunge solo che non capisce come qualcuno possa lasciare una donna fantastica come lei. È finalmente arrivato il giorno del debutto di Josè e la sua rappresentazione è davvero un successo, lasciando tutti sbalorditi, soprattutto sua moglie Bellita che non immaginava che potesse avere quelle doti da attore che invece tutti applaudono. Anche Arantxa ha una grande sorpresa ma non certo per i suoi datori di lavoro. Poco prima di andare in teatro, infatti, la domestica di casa Dominguez viene fermata da Cesareo che ha finalmente trovato il coraggio di chiederle di uscire. Le confessa di averla notata da molto tempo, di trovarla molto interessante e simpatica, e per questo motivo la invita ad accompagnarlo ad una sagra che si terrà da lì a breve. Arantxa sembra molto stupita da questa richiesta e gli risponde che ha bisogno di tempo per pensarci su.

LEGGI ANCHE:

Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 19 marzo: Camino ispirata da Maite ma...

© RIPRODUZIONE RISERVATA