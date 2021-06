Una vita/ Anticipazioni puntata oggi, 25 giugno: Felicia contro Camino e Maite

Una vita, anticipazioni puntata di oggi 25 giugno

Nella puntata di oggi, venerdì 25 giugno, della soap opera spagnola “Una vita” a casa Pasamar la situazione è particolarmente tesa e complicata. Camino si mostra sempre più scontrosa dichiarando di non aver nessuna intenzione di rinunciare a Maite. E per non darla vinta a sua madre Felicia, Camino tenta di sfuggire alla sorveglianza del fratello Emilio, per cercare di mettersi in contatto con Maite per organizzare una fuga insieme. Ma la madre non è disposta ad accettare nulla, e per non lasciare che la figlia faccia di testa propria, è pronta a passare alle maniere forti…

Una vita, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Una vita” Andrade è sopravvissuto all’aggressione in carcere, organizzata da Genoveva, ma le sue condizioni sono molto gravi. Sapendo di dover morire, il trafficante chiede al commissario Mendez di incontrare Marcia. Marcia è titubante, ma l’insistenza di Santiago di impedirle di andare da Andrada, fa sorgere qualche dubbio nella giovane. Marcia alla fine decide di incontrare il suo aguzzino. Appena arrivata in carcere l’uomo le chiede perdono e le confessa un terribile segreto: Santiago e Genoveva hanno collaborato assieme fin dall’inizio per evitare che lei sposasse Felipe. Intanto Cintam dopo aver scoperto che Julio è il figliastro di José, ha accettato di non rivelarlo alla madre Bellita. Quando José decide di trascorrere del tempo con Julio, Cinta gli fa da spalla tenendo occupata la madre. Ma l’atteggiamento di Cinta lascia un po’ basita Bellita che teme che la figlia le stia nascondendo qualcosa.

