Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 25 maggio: Marcia vuole parlare con Felipe

Una Vita, anticipazioni puntata oggi, 25 maggio

Nella puntata di oggi, martedì 25 maggio, della soap opera “Una vita” il commissario Mendez mette sotto torchio Genoveva, per avere informazioni su Ursula e su chi poteva avere intenzione di ucciderla. Non è però l’unica indagine alla quale Mendez si sta dedicando. Infatti più tardi va a trovare i Dominguez per comunicare loro che Margarita ha raggiunto il marito in carcere e ha confessato anche di aver avuto intenzione di avvelenare la Del Campo. Bellita coglie solo una parte del discorso ma capisce che c’è qualcosa che le viene nascosto, così chiede spiegazioni al marito. Camino, per depistare la madre e non farle capire che ama Maite, decide di incontrare di nuovo Idelfonso e chiacchierando con il ragazzo si rende conto che condividono tanti ideali. Quando lo racconta alla pittrice, però, suscita la sua gelosia. Marcia, pronta per partire per Cuba, vuole risolvere tutte le situazioni in sospeso che ha ad Acacias. Per questo motivo chiede a Santiago di accompagnarla da Felipe perché ha alcune cose da dire all’avvocato prima di salutarlo per sempre.

Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 24 maggio: Mendez sospetta di Genoveva

Una Vita, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di “Una Vita”, Mendez interroga Fabiana, visto che la proprietaria della pensione è da diverso tempo legata a Ursula da un rapporto di odio e di amore. La donna, però, non riesce a dare informazioni utili al commissario perché riferisce cose a lui già note. È invece la locandiera che viene a sapere dall’uomo informazioni fino a quel momento ignorate: Ursula non era diventata davvero una suora ma semplicemente viveva in convento perché non sapeva dove andare. Più volte le suore avevano provato a cacciarla ma senza successo visto che aveva dato chiari segni di follia, tanto che quando il commissario le aveva avvisate della sua morte avevano immaginato un suicidio. Successivamente Mendez si reca a casa di Felipe e Genoveva perché vuole interrogare la Salmeron. Giunge proprio al termine di un litigio fra i due perché l’avvocato ha chiesto alla compagna se è in qualche modo coinvolta nella morte della Dicenta e la donna si offende molto per questi sospetti, ribaltando le accuse su di lui, che ha tentato addirittura di strangolarla.

Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 21 maggio: il commissario Mendez indaga su...

Bellita è molto arrabbiata nei confronti di Arantxa che si è autoaccusata di aver litigato con Margarita per non far soffrire la sua signora, già provata dalla malattia. La Del Campo vorrebbe addirittura cacciarla di casa e solo l’intervento di Josè e di Cinta riesce a scongiurare il peggio. In realtà tutti gli abitanti di Acacias stanno facendo in modo di non far scoprire a Bellita la verità e piuttosto le raccontano di cosa stanno preparando gli abitanti della soffitta: un funerale per Ursula. È Fabiana la promotrice di questa iniziativa che intende dare l’ultimo saluto alla Dicenta anche se molti altri domestici pensano che non meriterebbe tale onore. La donna però riesce a convincerli quando pensa di abbinare l’estremo saluto a Ursula con un piccolo rinfresco di saluto per Santiago e Marcia che hanno annunciato a tutti di voler lasciare Acacias e la Spagna. Liberto è molto in ansia perché pensa che i dipinti di Maite possano non essere in linea con il gusto degli acquirenti spagnoli, meno avvezzi all’arte rispetto a quelli francesi. Tuttavia, rassicurato da un critico che la pittrice gli ha presentato, decide di andare avanti ma cerca di fare in modo che sua moglie Rosina non venga a scoprire quali saranno i dipinti prima dell’inaugurazione della mostra.

LEGGI ANCHE:

Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 20 maggio: Camino incontra Ildefonso, Maite…

© RIPRODUZIONE RISERVATA