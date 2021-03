Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 25 marzo: tutti voltano le spalle a Ursula

Una Vita, anticipazioni puntata oggi, 25 marzo

Nella nuova puntata di Una Vita in onda oggi, 25 marzo, scopriremo che per tutta Acacias, Ursula merita solamente l’esilio, ma non si capisce se per coraggio o per follia, la donna decide di non andare via e di combattere i suoi nemici. Inizialmente Ursula si recherà a casa di Genoveva e le darà soltanto 24 ore per dire la verità a tutto il quartiere. La Salmeron la butterà fuori di casa sua, allora Ursula andrà da Felipe e cercherà di raccontare tutte le manipolazioni di Genoveva e dei suoi piani corrotti, ma la governante non ha fatto i conti con la diffidenza dell’uomo. E dopo anche il rifiuto di Felipe, Ursula è sempre più convinta nel suo intento, cioè quello di smascherare Genoveva, per questo motivo si metterà in contatto con un uomo molto pericoloso, cioè colui che ha ucciso il suo amato Samuel, vale a dire Cristobal.

Una Vita, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Una Vita, dopo l’esibizione di Josè, le donne in casa Dominguez provano un pò di gelosia per il successo e le critiche lusinghiere che sono uscite sui giornali per il successo riscosso da l’uomo di casa. Bellita essendo lontana dai palchi già da diverso tempo, vive tutto questo clamore con uno spirito di competizione. Infatti per lei è un pò assurdo come una semplice esibizione in parrocchia possa aver portato Josè ad ottenere un ruolo importante in uno spettacolo, suscitando un riscontro positivo sia nel pubblico che nelle critiche. La gelosia che invece sta logorando Cinta, invece riguarda tutt’altro. Infatti tutto ruota attorno a Maite di come sia riuscita a suscitare l’interesse di molte donne del paese con il suo modo così libertino e progressista. La giovane Dominguez inizierà a sospettare che il suo Emilio, provi un interesse per la pittrice che sta ammaliando tutto il quartiere di Acacias. Il povero Emilio pressato dalle gelosie di Cinta chiederà consiglio ad Antonito su come comportarsi.

Genoveva gode dell’appoggio di tutti ma…

Antonito gli suggerirà di sposare Cinta quanto prima così da far scomparire qualsiasi dubbio dalla mente della giovane Dominguez. Ma nel quartiere oltre a Cinta, c’è anche Felicia che non nutre una particolare simpatia nei confronti di Maite. Felicia non ha mai dimostrato una grande fiducia nei confronti della pittrice, adesso ancora più da quando Camino ha cominciato a comportarsi con un tono da ribelle nei confronti di chiunque specialmente della madre. Felicia è convinta, che durante le lezioni di pittura, sia stata proprio Maite a condizionare la mente di sua figlia Camino. Invece nonostante Ursula, si sia trovata davanti a sè tutto il quartiere di Acacias particolarmente arrabbiato e inferocito, la Dicenta sembra non essere ancora pronta a deporre le armi, anzi continuerà a minacciare Genoveva che ormai gode dell’appoggio di quasi praticamente tutti gli abitanti della zona. Ma visto che le sue malefatte sono uscite allo scoperto adesso non è più solo Genoveva a ritenere opportuno che la donna si allontani dal quartiere, ma bensì tutti i suoi abitanti.

